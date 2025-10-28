Negocierile de la Istanbul pentru un armistiţiu între Afganistan şi Pakistan s-au încheiat fără nicio rezolvare

Discuţiile de la Istanbul între Afganistan şi Pakistan pentru a negocia un armistiţiu pe termen lung s-au încheiat fără o rezolvare, au declarat marţi două surse familiarizate cu situaţia, aceasta fiind o lovitură pentru pacea din regiune după ciocnirile sângeroase din această lună, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Discuţiile au avut ca scop obţinerea unei păci durabile între aceşti vecini din Asia de Sud, după ce zeci de persoane au fost ucise de-a lungul frontierei lor în cele mai grave violenţe de acest gen de când talibanii au preluat puterea la Kabul în 2021.

Ambele părţi au convenit asupra unui armistiţiu mediat la Doha pe 19 octombrie, dar nu au putut găsi un teren comun într-o a doua rundă de discuţii mediate de Turcia şi Qatar la Istanbul, au declarat surse afgane şi pakistaneze informate despre această problemă, fiecare tabără dând vina pe cealaltă pentru eşec.

O sursă din domeniul securităţii pakistaneze a declarat că talibanii nu au fost dispuşi să se angajeze să îi ţină în frâu pe talibanii pakistanezi, un grup militant separat ostil Pakistanului, despre care Islamabadul spune că operează cu impunitate în Afganistan.

O sursă afgană familiarizată cu discuţiile a spus că acestea s-au încheiat după „schimburi tensionate” pe această temă, adăugând că partea afgană a declarat că nu are control asupra talibanilor pakistanezi, care au lansat atacuri împotriva trupelor pakistaneze în ultimele săptămâni.

Sursele au solicitat anonimatul, deoarece nu erau autorizate să vorbească public.

Purtătorii de cuvânt ai guvernului taliban şi Ministerului Apărării din Afganistan, precum şi ai armatei, ministerelor Apărării şi Afacerilor Externe din Pakistan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ciocnirile din octombrie au început după atacurile aeriene pakistaneze din această lună asupra Kabulului, capitala afgană, printre alte locuri, vizându-l şeful talibanilor pakistanezi.

Talibanii au răspuns cu atacuri asupra posturilor militare pakistaneze de-a lungul frontierei de 2.600 de km.

Eşecul discuţiilor, care a atras atenţia preşedintelui american Donald Trump, ar putea pune în dificultate armistiţiul dintre Afganistanul controlat de talibani şi Pakistanul dotat cu arme nucleare.

Sâmbătă, ministrul apărării din Pakistan a declarat că el crede că Afganistanul doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord la Istanbul ar însemna „război deschis”.

În ciuda unui armistiţiu între Pakistan şi talibani, în ciocnirile din weekend au fost ucişi cinci soldaţi pakistanezi şi 25 de militanţi talibani pakistanezi în apropierea graniţei cu Afganistanul, a declarat armata duminică.