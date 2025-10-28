G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Negocierile de la Istanbul pentru un armistiţiu între Afganistan şi Pakistan s-au…

pakistan refugiati afgani afganistan
sursa foto: Farooq Naeem / AFP

Negocierile de la Istanbul pentru un armistiţiu între Afganistan şi Pakistan s-au încheiat fără nicio rezolvare

Articole28 Oct 0 comentarii

Discuţiile de la Istanbul între Afganistan şi Pakistan pentru a negocia un armistiţiu pe termen lung s-au încheiat fără o rezolvare, au declarat marţi două surse familiarizate cu situaţia, aceasta fiind o lovitură pentru pacea din regiune după ciocnirile sângeroase din această lună, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Discuţiile au avut ca scop obţinerea unei păci durabile între aceşti vecini din Asia de Sud, după ce zeci de persoane au fost ucise de-a lungul frontierei lor în cele mai grave violenţe de acest gen de când talibanii au preluat puterea la Kabul în 2021.

Ambele părţi au convenit asupra unui armistiţiu mediat la Doha pe 19 octombrie, dar nu au putut găsi un teren comun într-o a doua rundă de discuţii mediate de Turcia şi Qatar la Istanbul, au declarat surse afgane şi pakistaneze informate despre această problemă, fiecare tabără dând vina pe cealaltă pentru eşec.

O sursă din domeniul securităţii pakistaneze a declarat că talibanii nu au fost dispuşi să se angajeze să îi ţină în frâu pe talibanii pakistanezi, un grup militant separat ostil Pakistanului, despre care Islamabadul spune că operează cu impunitate în Afganistan.

O sursă afgană familiarizată cu discuţiile a spus că acestea s-au încheiat după „schimburi tensionate” pe această temă, adăugând că partea afgană a declarat că nu are control asupra talibanilor pakistanezi, care au lansat atacuri împotriva trupelor pakistaneze în ultimele săptămâni.

Sursele au solicitat anonimatul, deoarece nu erau autorizate să vorbească public.

Purtătorii de cuvânt ai guvernului taliban şi Ministerului Apărării din Afganistan, precum şi ai armatei, ministerelor Apărării şi Afacerilor Externe din Pakistan nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ciocnirile din octombrie au început după atacurile aeriene pakistaneze din această lună asupra Kabulului, capitala afgană, printre alte locuri, vizându-l şeful talibanilor pakistanezi.

Talibanii au răspuns cu atacuri asupra posturilor militare pakistaneze de-a lungul frontierei de 2.600 de km.

Eşecul discuţiilor, care a atras atenţia preşedintelui american Donald Trump, ar putea pune în dificultate armistiţiul dintre Afganistanul controlat de talibani şi Pakistanul dotat cu arme nucleare.

Sâmbătă, ministrul apărării din Pakistan a declarat că el crede că Afganistanul doreşte pacea, dar că eşecul de a ajunge la un acord la Istanbul ar însemna „război deschis”.

În ciuda unui armistiţiu între Pakistan şi talibani, în ciocnirile din weekend au fost ucişi cinci soldaţi pakistanezi şi 25 de militanţi talibani pakistanezi în apropierea graniţei cu Afganistanul, a declarat armata duminică.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Afganistanul şi Pakistanul încep negocieri de pace la Doha, după luptele sângeroase de la frontieră

Articole18 Oct • 313 vizualizări
0 comentarii

Pakistanul şi Afganistanul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 48 de ore, potrivit Islamabadului

Articole15 Oct • 313 vizualizări
0 comentarii

CNN: Afganistanul şi Pakistanul au avut cele mai violente schimburi de focuri din ultimii ani / Ar putea semnala o nouă eră de instabilitate pentru cele două ţări vecine

Articole15 Oct • 424 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.