Djokovic, captiv între recuperare și câștiguri – Fratele lui Nole vine cu noutăți despre programul sârbului

Anul 2025 a fost unul în care Novak Djokovic nu și-a îndeplinit principalul obiectiv, acela de a cucerit un Grand Slam. Ajuns la 38 de ani, sârbul vrea cu orice preț să doboare recordul deținut alături de Margaret Court, cele de 24 de titluri majore. Sârbul își gestionează foarte atent calendarul competițional, iar un forfait de la Turneul Campionilor este la orizont.

Nole a ajuns în semifinale la toate turneele de Grand Slam din 2025. Dacă analizăm din punct de vedere al vârstei (38 de ani), Djokerul este un adevărat performer. Dacă o judecăm din punct de vedere al standardelor lui Novak, atunci sezonul este unul fără strălucire.

Pe fondul lipsei de titluri de Grand Slam-uri din 2023 (ultimul l-a cucerit la US Open), a unor accidentări repetate și a unor înfrângeri surprinzătoare au apărut tot mai multe zvonuri că legendarul jucător sârb s-ar putea retrage cât de curând din tenisul profesionist.

Djokovic nu participă la Mastersul de la Paris (se dispută în această perioadă) și același lucru este pe cale să se întâmple și cu Turneul Campionilor.

John Isner, fost rival al lui Nole în circuitul ATP, este de părere că Djokovic va urma exemplul marilor săi adversari Federer și Nadal și va juca din ce în ce mai puțin, accentul punându-se pe turneele majore, cele de Grand Slam.

„Nu cred (n.r. că va juca la Torino, la Turneul Campionilor)”, este de părere John Isner. „Sper să mă înșel. Cred că toată lumea ar vrea să-l vadă la Torino.

Faptul că s-a calificat deja jucând atât de puțin cât a jucat anul acesta este fantastic.

La 38 de ani, trebuie menționat din nou. Dar nu cred că va juca. Nu a jucat anul trecut. S-a retras de la Paris. Cred că se pregătește pentru 2026”, a concluzionat „uriașul” John Isner.

Dacă nu va participa la ATP Finals, Novak va pierde premii consistente în bani, marele câștigător din „Pala Alpitour” urmând să încaseze până la 3,7 milioane de lire sterline.

Djordje, fratele lui Novak, a adus noutăți în legătură cu starea de sănătate a fostului lider ATP.

„S-a retras de la Paris, dar lucrează din greu pentru a se recupera. Are probleme specifice care s-au agravat la Shanghai.

Acum se simte bine, face tot ce-i stă în putință pentru a fi în cea mai bună formă posibilă și a juca la Atena. A spus cât de important este pentru el să joace în această competiție, în fața fanilor greci.

Este un maestru când vine vorba de pregătire și recuperare, iar de aceea este cel mai bun”, a spus Djordje Djokovic.

Sunt șanse foarte mari ca Novak să fie văzut la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie), competiție pe care de altfel familia Djokovic o deține.

Turneul a fost mutat de la Belgrad la Atena, acolo unde Nole s-a mutat cu familia în urmă cu câteva luni.