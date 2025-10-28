G4Media.ro
Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, lovește cu mașina un bătrân…

Josep Martinez, portarul echipei Inter Milano degajează mingea într-un meci
Sursa foto: Inter.it

Al doilea portar al Interului, Josep Martinez, lovește cu mașina un bătrân în scaun cu rotile: bărbatul moare pe loc / Conferința de presă a lui Cristi Chivu programată astăzi a fost anulată

28 Oct

Al doilea portar al echipei italiene Internazionale Milano, Josep Martinez, a lovit marți cu mașina un bătrân aflat în scaun cu rotile, iar acesta a decedat pe loc, anunță La Repubblica.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Tragedia a avut loc la ora 9.30 la Fenegrò, în zona Como, în nordul Italiei: victima în vârstă de 81 de ani, care ar fi încercat să traverseze strada din sens opus, nu a putut fi salvată.

Accidentul s-a produs în apropiere de Appiano Gentile, nu departe de centrul de antrenament unde se deplasa fotbalistul.

Impactul a fost extrem de violent. Serviciile de salvare au ajuns imediat la fața locului: elicopterul, o ambulanță și carabinierii. În ciuda încercărilor personalului medical de a-l resuscita, nu s-a mai putut face nimic pentru bătrân: acesta a murit pe loc.

Conform unei prime reconstituiri, bărbatului în scaun cu rotile i s-ar fi făcut rău și ar fi traversat pe banda pe care circula Martinez. Bărbatul în vârstă ar fi părăsit pista de biciclete pentru a ajunge pe cea din sens opus, traversând carosabilul.

Fotbalistul s-a oprit imediat pentru a acorda primul ajutor.

Inter a decis să anuleze conferința de presă a antrenorului Cristian Chivu, programată pentru ora 14:00, ora Italiei, în ajunul meciului dintre Inter și Lazio. Acest lucru a fost anunțat de club într-un comunicat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

