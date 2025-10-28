Candidatura lui Daniel Băluţă la Primăria Capitalei, validată de Consiliul Politic Național al PSD

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

UPDATE:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, marţi, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei şi pe cea a lui Marcel Ciolacu pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a anunţat preşedintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu.

„Am avut şedinţa Consiliului Politic Naţional, forul statutar care validează candidaturile Partidului Social Democrat atât la funcţiile de preşedinte de Consiliu judeţean, cât şi la funcţia de primar al municipiilor reşedinţă de judeţ sau primar al municipiului Bucureşti. Am supus atenţiei colegilor din CPN, în primul rând, propunerea care a venit din partea Organizaţiei de Bucureşti ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD la Primăria Municipiului Bucureşti, în unanimitate, colegii din CPN au validat această propunere. De asemenea, colegii din CPN au validat propunerea, ca urmare a deciziei doamnei Gabriela Firea pe care o ştiţi, ca Daniel să preia interimar şi conducerea PSD Bucureşti. De asemenea, acest lucru a fost validat în unanimitate. Am supus atenţiei validarea candidaturii domnului Marcel Ciolacu pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău. A fost validată şi această propunere”, a informat Grindeanu, la sediul central al PSD.

PSD va avea candidaţi şi în celelalte 12 localităţi în care se organizează alegeri pe 7 decembrie, a precizat liderul social-democrat.

Știrea inițială: Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei, transmite Agerpres.

Potrivit unor surse social-democrate, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură.

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura trebuie să fie validată de Consiliul Politic Naţional, a informat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi – şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti”, a declarat Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Băluţă va prelua, de asemenea, funcţia de preşedinte al organizației PSD Bucureşti în locul Gabrielei Firea.

Citește și Cine sunt Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR) și Daniel Băluță (PSD), candidații partidelor din coaliția de guvernare la Primăria Capitalei: Vin din zona „administrativ-tehnică”, niciunul nu este simplu „om de partid” / Ce îi unește și ce îi desparte în bătălia pentru București / Ce avere are fiecare