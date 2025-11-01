Cele mai conectate țări la natură și cele mai puțin conectate / Primul studiu mondial de acest tip plasează Nepal pe primul loc
Nepal, Iran și Africa de Sud sunt țările „cel mai conectate la natură” iar Israel, Japonia și Spania sunt la coada clasamentului, potrivit primului studiu global realizat vreodată cu privire la relația oamenilor cu lumea naturală, scrie The Guardian.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Marea Britanie ocupă locul 55 din 61 de țări în studiul realizat pe un eșantion de 57.000 de persoane, care analizează modul în care atitudinea față de natură este influențată de factori sociali, economici, geografici și culturali.
Cea mai conectată la natură națiune este Nepalul, urmat de Iran, Africa de Sud, Bangladesh și Nigeria, potrivit studiului, publicat în revista Ambio. Croația și Bulgaria sunt singurele națiuni europene din top 10, urmate de Franța pe locul 19.
Sub Marea Britanie se află Olanda, Canada anglofonă, Germania, Israel, Japonia și Spania, care este cea mai puțin conectată la natură dintre cele 61 de națiuni studiate.
Cele mai conectate 10 țări
Nepal
Iran
Africa de Sud
Bangladesh
Nigeria
Chile
Croația
Ghana
Bulgaria
Tunisia
Cele mai puțin conectate 10 țări
Irlanda
Arabia Saudită
Marea Britanie
Olanda
Canada
Germania
Israel
Japonia
Spania
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.