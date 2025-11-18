Fostul primar Cătălin Cherecheş, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei / În prezent ispășește o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită
Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a fost trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat, conform informaţiei postate pe site-ul instanţelor de judecată.
Alături de fostul edil au mai fost trimişi în judecată complicii săi, fostul său şofer, Cosmin Sabou, şi Ilie Ureche, proprietarul unei firme care presta activităţi contractuale pentru Primăria Baia Mare.
Dosarul urmează a fi judecat în prima fază procesuală la Secţia Penală a Judecătoriei Baia Mare.
Deşi avea interdicţie de a părăsi ţara, Cătălin Cherecheş a fugit în 24 noiembrie 2023, în ziua pronunţării hotărârii definitive, folosindu-se de actul de identitate a unui verişor, trecând prin Vama Pesta pentru a ajunge în Germania, unde a fost prins, încarcerat şi readus în România, în martie 2024, transmite Agerpres.
Fostul edil execută pedepsa în Penitenciarul din Tăuţii de Sus din judeţul Maramureş.
