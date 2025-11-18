G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Parlamentarii sloveni, acuzați că au votat o lege care îi vizează în…

Sursa foto: Facebook/ Policijska uprava Ljubljana / Police Directorate Ljubljana

Parlamentarii sloveni, acuzați că au votat o lege care îi vizează în special pe romi

Articole18 Noi • 73 vizualizări 0 comentarii

Parlamentul Sloveniei a adoptat în noaptea de luni spre marţi o lege ce consolidează puterile poliţiei, în pofida criticilor conform cărora ea ar putea fi utilizată pentru a viza în mod specific comunitatea romă, informează agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

‘Legea Ales Sutar’, intitulată aşa după numele unui bărbat de 48 de ani ucis în faţa unui bar pe 25 octombrie, a fost adoptată cu 59 de voturi ‘pentru’, patru voturi ‘împotrivă’ şi o abţinere.

”Această lege reprezintă o etapă importantă către o viaţă mai sigură pentru toţi în Slovenia”, a declarat marţi premierul sloven Robert Golob, citat într-un comunicat.

Noul act normativ va intra în vigoare în 2026 şi va permite forţelor de ordine să efectueze percheziţii la domiciliu fără mandat judiciar atunci când caută arme în zone considerate ”de risc ridicat”.

O politică de sancţiuni mai severe va fi de asemenea introdusă contra delincvenţilor recidivişti, ceea ce ar putea antrena restricţii asupra prestaţiilor lor sociale sau şomajului.

Organizaţia neguvernamentală Amnesty International lansase un apel pentru ca legea să nu fie votată, denunţând o ”retorică virulentă” şi temându-se că ea va fi aplicată ”într-o manieră arbitrară şi discriminatorie faţă de populaţia romă”.

Mai mulţi profesori de la Facultatea de drept a Universităţii Ljubljana au avertizat într-o declaraţie că anumite părţi ale legii adoptate ”ar favoriza în mod inutil şi periculos folosirea reprimării” şi ar fi neconstituţionale.

La finalul lunii octombrie, aproximativ 10.000 de persoane au manifestat pentru a cere sporirea securităţii după moartea lui Ales Sutar în timpul unei agresiuni atribuite unui membru al minorităţii rome, potrivit media şi autorităţilor locale.

Poliţia a anunţat că a arestat un bărbat de 21 de ani ce avea cazier judiciar.

Circa 15.000 de romi trăiesc în ţara cu două milioane de locuitori membră a Uniunii Europene, conform datelor Consiliului Rom din Slovenia. Mulţi dintre aceşti romi trăiesc în aproape 100 de tabere, dintre care doar o treime dispun de servicii elementare precum apă şi electricitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care modifică regimul ariilor naturale protejate: Contravine obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene / Proiectul de lege scotea din arii protejate construcţiile începute înainte de 2007

Articole10 Noi • 346 vizualizări
0 comentarii

Ministrul Justiţiei cere explicaţii după cazul femeii ucise pe stradă în Teleorman: „Indiferent cât ai modifica legea, dacă rămâne neaplicată, nu ai rezolvat nimic”

Articole9 Noi • 783 vizualizări
1 comentariu

Ministrul Apărării, despre legea armatei voluntare: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă

Articole4 Noi • 903 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.