Parlamentarii sloveni, acuzați că au votat o lege care îi vizează în special pe romi

Parlamentul Sloveniei a adoptat în noaptea de luni spre marţi o lege ce consolidează puterile poliţiei, în pofida criticilor conform cărora ea ar putea fi utilizată pentru a viza în mod specific comunitatea romă, informează agenția de știri France Presse, citată de Agerpres.

‘Legea Ales Sutar’, intitulată aşa după numele unui bărbat de 48 de ani ucis în faţa unui bar pe 25 octombrie, a fost adoptată cu 59 de voturi ‘pentru’, patru voturi ‘împotrivă’ şi o abţinere.

”Această lege reprezintă o etapă importantă către o viaţă mai sigură pentru toţi în Slovenia”, a declarat marţi premierul sloven Robert Golob, citat într-un comunicat.

Noul act normativ va intra în vigoare în 2026 şi va permite forţelor de ordine să efectueze percheziţii la domiciliu fără mandat judiciar atunci când caută arme în zone considerate ”de risc ridicat”.

O politică de sancţiuni mai severe va fi de asemenea introdusă contra delincvenţilor recidivişti, ceea ce ar putea antrena restricţii asupra prestaţiilor lor sociale sau şomajului.

Organizaţia neguvernamentală Amnesty International lansase un apel pentru ca legea să nu fie votată, denunţând o ”retorică virulentă” şi temându-se că ea va fi aplicată ”într-o manieră arbitrară şi discriminatorie faţă de populaţia romă”.

Mai mulţi profesori de la Facultatea de drept a Universităţii Ljubljana au avertizat într-o declaraţie că anumite părţi ale legii adoptate ”ar favoriza în mod inutil şi periculos folosirea reprimării” şi ar fi neconstituţionale.

La finalul lunii octombrie, aproximativ 10.000 de persoane au manifestat pentru a cere sporirea securităţii după moartea lui Ales Sutar în timpul unei agresiuni atribuite unui membru al minorităţii rome, potrivit media şi autorităţilor locale.

Poliţia a anunţat că a arestat un bărbat de 21 de ani ce avea cazier judiciar.

Circa 15.000 de romi trăiesc în ţara cu două milioane de locuitori membră a Uniunii Europene, conform datelor Consiliului Rom din Slovenia. Mulţi dintre aceşti romi trăiesc în aproape 100 de tabere, dintre care doar o treime dispun de servicii elementare precum apă şi electricitate.