Guvernul vrea să aplice tarife care vor afecta industria transportatorilor, acuză Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România

Guvernul României intenţionează să aplice o nouă lovitură pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată populaţia, prin stabilirea unor tarife exagerate pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, anunţă Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), printr-un comunicat.

COTAR anunță că premierul Bolojan vrea să aplice o nouă lovitură pentru sectorul transporturilor rutiere şi, implicit, pentru toată populaţia, prin stabilirea unor tarife exagerate pentru utilizarea infrastructurii rutiere începând de la 1 iulie 2026, sub pretextul că măsura ar fi obligatorie pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Astfel, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, la solicitarea prim-ministrului Bolojan, a adoptat astăzi, 10 octombrie 2025, un ordin care prevede, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone, un tarif de 0,094 euro/km pentru circulaţia pe autostrăzi şi drumuri expres, respectiv de 0,047 euro/km pentru circulaţia pe drumurile naţionale.

„Această nouă taxă aplicată transportatorilor şi, de fapt, românilor, vine la foarte scurt timp după ce Guvernul României a decis să majoreze la un nivel indecent costul rovinietei, măsură care a generat efecte negative majore pentru sectorul transporturilor rutiere, unul dintre puţinele sectoare economice care contribuie în mod real şi substanţial la PIB-ul României şi care încă beneficiază de un capital majoritar autohton”, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, deşi COTAR şi celelalte asociaţii profesionale reprezentative din domeniul transporturilor rutiere au prezentat şi argumentat în faţa ministrului Transporturilor şi Infrastructurii încă de acum aproximativ trei luni impactul negativ al aplicării unui tarif mare, nefundamentat şi nesustenabil şi chiar au obţinut un acord verbal al ministrului de resort pentru un tarif de 0,03 euro/km, premierul Bolojan ar fi refuzat să se întâlnească cu reprezentanţii transportatorilor rutieri români.

Transportatorii atrag atenţia că această măsură, adoptată într-un context de recesiune economică şi instabilitate financiară, riscă să afecteze grav transportatorii rutieri, în condiţiile în care aceştia au suferit în ultimii ani efectele negative în cascadă generate de Pachetul Mobilitate I, criza sanitară COVID-19 şi războiul din Ucraina.

„Stabilirea unui nivel nerealist şi disproporţionat pentru noile tarife de utilizare a infrastructurii rutiere va afecta direct bugetul familiilor şi al firmelor, ducând în mod neechivoc la creşterea costurilor transportului, iar costurile suplimentare vor fi transferate în mod evident către consumatori, prin creşterea preţurilor produselor şi serviciilor. Mai exact, introducerea acestor tarife va genera o creştere artificială a costurilor de transport cu până la 20-30%, în funcţie de tipul de activitate, rută şi greutatea vehiculelor. Aceste costuri vor fi inevitabil transferate către lanţul de aprovizionare, ceea ce va duce la: creşterea preţurilor produselor alimentare, a materialelor de construcţii, a bunurilor de larg consum şi a combustibililor; reducerea competitivităţii exportatorilor români pe pieţele europene, în contextul în care transportatorii din alte state beneficiază de scheme de sprijin sau tarife mai reduse; accentuarea dezechilibrelor economice într-un moment în care România traversează o recesiune tehnică şi o criză de lichiditate; falimentul a mii de microîntreprinderi de transport, care nu vor putea absorbi aceste costuri suplimentare”, transmite COTAR

Reprezentanţii COTAR menţionează că aplicarea tarifului propus ar însemna o creştere medie de peste 1.500 de euro/lună/vehicul pentru un transportator care operează pe rute interne şi contestă argumentele referitoare la PNRR care ar justifica această măsură: niciun document european nu impune României stabilirea unor tarife de acest nivel”. COTAR mai avertizează că, în lipsa unui dialog real şi a unei corecturi urgente a acestei măsuri, România riscă să piardă unul dintre puţinele sectoare economice competitive şi profitabile rămase sub control naţional.