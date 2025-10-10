Cel mai recent album al lui Taylor Swift, pe primul loc în topurile din Regatul Unit

Cel mai recent album al lui Taylor Swift, ”The Life of a Showgirl”, ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Regatul Unit, iar trei dintre melodiile de pe album ocupă de asemenea poziţii fruntaşe în clasamente, informează Reuters.

Cântăreaţa şi cantautoarea a lansat săptămâna trecută cel de-al 12-lea album al ei de studio, care, în mai puţin de 11 ore, a ajuns cel mai accesat album în streaming pe platforma Spotify.

În ciuda părerilor împărţite ale criticilor, cea mai recentă creaţie a lui Swift s-a bucurat de aprecierea numeroşilor ei fan din lumea întreagă.

În Marea Britanie, a devenit cel de-al 14-lea album al artistei ajuns pe primul loc, ”atingând cele mai mari vânzări în prima săptămână de lansare în doar trei zile… şi ajungând la finalul săptămânii la 423.000 de unităţi combinate”, a spus Official Charts Company.

Prima săptămâna de la lansarea albumului a avut cele mai multe vânzări în Marea Britanie de la albumul lui Ed Sheeran ”Divide” din 2017 şi cea mai bună primă săptămână a unui album internaţional în Marea Britanie în acest secol, a mai precizat compania.

”The Life of a Showgirl” a stabilit recorduri pentru diferite formate, inclusiv pentru cele mai numeroase descărcări ale unui album în prima săptămână în 2025 şi pentru cele mai multe ascultări în streaming din Regatul Unit.

La capitolul vinil, a devenit cel mai bine vândut album din acest secol, cu 126.000 de unităţi vândute, înregistrând şi cea mai mare vânzare într-o săptămână de când se fac astfel de statistici, din 1994.

Melodia care deschide albumul, ”The Fate of Ophelia” a ajuns pe primul loc în topul de single-uri din Regatul Unit, urmată de cântecele ”Opalite” şi ”Elizabeth Taylo”, pe locul al doilea, respectiv al treilea.

”Lista ei de realizări săptămâna aceasta este extraordinară nu în ultimul rând pentru că ‘The Life of a Showgirl’ a înregistrat confortabil cea mai bună săptămână din cariera ei în Regatul Unit”, a precizat Martin Talbot, director executiv al Official Charts.