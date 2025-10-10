G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Elevul din Dâmbovița care a lovit un profesor de 72 de ani…

Politist cu stație și cătușe
Sursa foto: Pixibay

Elevul din Dâmbovița care a lovit un profesor de 72 de ani într-o sală de clasă, arestat preventiv

Articole10 Oct • 291 vizualizări 0 comentarii

Elevul de clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgovişte, care a agresat fizic un cadru didactic într-o sală de clasă, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Pe parcursul zilei de astăzi, 10 octombrie, tânărul de 15 ani, reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, de către poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Târgovişte, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgovişte, a fost prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi. Pe numele acestuia a fost emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile”, a anunţat IPJ Dâmboviţa.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul dosarului penal întocmit pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie, în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor în vârstă de 72 de ani, iar, pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, preciza IPJ Dâmboviţa.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.