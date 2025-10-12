Avionul echipei naționale a Nigeriei a aterizat de urgență în Angola după o fisură la parbriz

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jucătorii Nigeriei au trecut prin momente de groază în noaptea de sâmbătă spre duminică. După victoria împotriva Lesotho de vineri seară (2-1), în calificările pentru Cupa Mondială din 2026, echipa nigeriană s-a îmbarcat într-un avion în Africa de Sud pentru a se întoarce în Nigeria, dar, după o escală prevăzută pentru realimentare la Luanda, în Angola, avionul a fost nevoit să aterizeze de urgenţă acolo unde se oprise cu câteva minute mai devreme, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Avionul a suferit o fisură a parbrizului în timpul zborului, după decolare, iar pilotul a făcut bine că a ghidat avionul în siguranţă către aeroportul din Luanda”, a explicat Federaţia Nigeriană de Fotbal (NFF) într-un comunicat.

După câteva ore de aşteptare, au reuşit în cele din urmă să ajungă în Nigeria duminică dimineaţa, fără ca niciuna dintre persoanele aflate în avion să fie rănită.

A treia în grupa sa de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, Nigeria trebuie să dispute marţi un ultim meci decisiv împotriva Beninului (ora 18:00) pentru a obţine, cel puţin, un loc în baraje.