Penurie de benzină în Rusia: tot mai multe regiuni introduc limite de vânzare „pe persoană"

Restricțiile privind vânzarea de benzină au intrat în vigoare în mai multe regiuni ale Rusiei, Tyumen și Sverdlovsk. Anterior, măsuri similare fuseseră impuse în regiunile Chelyabinsk și Novosibirsk, precum și în Crimeea ocupată, potrivit presei ruse, conform RBC Ukraine.

Rețeaua de benzinării N-1 din Tyumen a introdus o limită privind cantitatea de benzină vândută „per persoană”,nu pot fi cumpărați mai mult de 30 de litri de combustibil cu cifră octanică 92 sau 95 la o singură achiziție. Noile reguli au intrat în vigoare pe 7 octombrie.

În același timp, serviciul pentru clienți al rețelei N-1 a asigurat că nu există o penurie de combustibil, iar decizia a fost luată pentru a „înlătura cumpărătorii care achiziționează combustibil în canistre”.

Restricții similare au fost raportate și la stațiile TPK, unde benzina AI-95 este vândută doar deținătorilor de carduri de combustibil.

„Nu este clar cât timp va rămâne în vigoare această regulă. Motivul: o penurie a unui anumit tip de combustibil”, a precizat compania.

Potrivit presei ruse, restricțiile privind vânzarea de combustibil afectează și regiunea Sverdlovsk. Locuitorii afirmă că:

stațiile Lukoil au încetat să mai vândă benzină în canistre,

la Bashneft nu mai există deloc combustibil,

iar stațiile Tamic Energy și Varta limitează alimentarea la maximum 30 de litri per vehicul.

Rușii se plâng, de asemenea, de lipsa de combustibil la stațiile Karavan — acolo nu se mai găsește deloc benzină cu cifră octanică 95, iar celelalte tipuri se vând doar până la 20 de litri per mașină.

Anterior, s-a raportat că stațiile Tamic Energy din Ekaterinburg au introdus limite de 20–30 de litri de benzină și motorină per vehicul.

Probleme cu aprovizionarea au fost semnalate și în regiunea Novosibirsk. Rețeaua de benzinării Prime a suspendat vânzările de benzină AI-92 la majoritatea stațiilor „din cauza opririi livrărilor din rafinării”.

În plus, prețurile la benzină cresc rapid în regiune. Prețul unui litru de AI-92 a crescut cu 6 ruble în doar câteva zile, creștere observată la stațiile Tatneft.

De asemenea, se știe că stațiile Tamic Energy din regiunea Chelyabinsk au introdus limite de maximum 30 de litri de benzină și 70 de litri de motorină per mașină pe zi.

Anterior, autoritățile din Crimeea ocupată au impus restricții similare, reducând limita la 20 de litri de benzină per vehicul.

Presa rusă recunoaște deschis că penuria de combustibil este legată de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești.

Între august și septembrie, 360 de benzinării din Rusia au fost închise din cauza situației de pe piața combustibililor. Analiștii au concluzionat că fiecare a 50-a benzinărie din Rusia a încetat să mai vândă benzină.

În contextul crizei de combustibil, autoritățile ruse au decis prelungirea interdicției privind exportul de benzină până la sfârșitul lunii octombrie.