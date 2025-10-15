Zelenski îi va propune lui Trump o nouă strategie împotriva Rusiei bazată pe rachetele Tomahawk

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îi va prezenta vineri la Casa Albă omologului său american Donald Trump o nouă strategie de presiune împotriva Rusiei bazată, printre altele, pe creşterea capacităţilor de atac la mare distanţă prin furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina, potrivit consilierului prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak, citat miercuri de agenţia de știri EFE.

Aceasta este „o strategie de creştere a costului războiului pentru agresor”, a scris oficialul ucrainean pe platforma socială X. „Instrumentele sunt bine-cunoscute: rachete de croazieră, producţia comună de drone şi apărare antiaeriană consolidată”, a indicat Mihailo Podoliak unele teme pe care o delegaţie ucraineană, condusă de şeful administraţiei prezidenţiale, Andrii Iermac, şi şefa guvernului, Iulia Sviridenko, le discută deja la Washington în pregătirea întrevederii Trump-Zelenski.

Acelaşi consilier prezidenţial ucrainean a menţionat explicit că armele cu rază lungă cerute de Kiev au rolul de a „proiecta putere mult în interiorul inimii Rusiei”, sugerând astfel intensificarea atacurilor pe care armata ucraineană deja le efectuează aproape zilnic asupra fabricilor militare şi rafinăriilor ruse. Conform unor dezvăluiri recente publicate de Financial Times, SUA ajută din luna iulie Ucraina în acesta atacuri cu informaţii şi alte elemente necesare planificării.

El s-a referit la fel de explicit la rachetele Tomahawk, cerute de Kiev şi despre care Trump a spus că studiază posibilitatea de a i le furniza, crezând că probabil ar determina astfel Rusia să negocieze şi să accepte concesii pentru încheierea războiului.

„Da, rachetele Tomahawk nu sunt o armă universală şi au limitări tehnice. Dar nu este vorba despre dacă ceva este sau nu posibil. Este vorba despre ceea ce este necesar”, afirmă Mihailo Podoliak. În opinia acestuia, Ucraina propune „un acord just”, prin care Kievul „reduce riscul pentru întregul Occident, Europa plăteşte pentru propria sa securitate şi SUA beneficiază prin furnizarea de armament”, transmite Agerpres.

Consilierul preşedintelui Zelenski s-a referit astfel la programul prin care SUA furnizează Ucrainei arme şi muniţii plătite de ţările europene. În acest program, denumit PURL, conform acronimului din engleză pentru „Lista de Cerinţe Prioritare pentru Ucraina”, Kievul cere acum să fie incluse şi rachetele Tomahawk.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat SUA că eventuala livrare de rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta iremediabil relaţiile ruso-americane, el insistând că astfel de rachete cerute de Kiev pentru a lovi în profunzimea teritoriului rus nu pot fi operate de armata ucraineană fără asistenţă americană.

Acuzat mult de timp de bunăvoinţă sau chiar de complicitate faţă de Rusia, preşedintele Trump s-a repoziţionat de partea Ucrainei, după ce eforturile sale de a aduce aceste două ţări la pace nu au dat rezultate.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, după o întâlnire cu Zelenski în septembrie Trump a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”, dar să facă acest lucru „cu sprijinul Uniunii Europene”, dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

La rândul său, Zelenski a declarat atunci că a convenit cu Trump un acord prin care vor fi furnizate Ucrainei „armele adecvate” pentru a continua războiul cu Rusia. Cum preşedintele american refuză să mai livreze gratuit arme Kievului, acestea vor fi plătite de Ucraina cu banii oferiţi de susţinătorii săi europeni. Zelenski a precizat că Ucraina a transmis Statelor Unite detalii despre armele dorite de armata ucraineană, în cadrul unui plan de cumpărare de arme şi muniţii americane în valoare de circa 90 de miliarde de dolari.