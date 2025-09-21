Emisiunea pakistaneză de întâlniri, inspirată din „Love Island”, stârnește furia în țara cu majoritate musulmană

O emisiune de întâlniri inspirată din „Love Island”, cu concurenți pakistanezi, a stârnit furia în această țară cu majoritate musulmană, deși niciun episod nu a fost difuzat încă, iar serialul este accesibil doar pe YouTube, transmite CNN.

Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului din țară a declarat sâmbătă că nu este în măsură să ia măsuri în urma plângerilor publice, deoarece nu are autoritate asupra platformei de streaming.

Lazawal Ishq, sau Dragoste eternă, este prezentat de actrița pakistaneză Ayesha Omar și filmat la Istanbul. Adaptat după formatul turcesc Aşk Adası și asemănător cu franciza internațională de succes „Love Island”, acesta reunește patru bărbați și femei pakistanezi într-o vilă de lux, unde fiecare interacțiune a lor este filmată. În Pakistan, relațiile extraconjugale sunt ilegale, iar întâlnirile romantice sunt stigmatizate.

Săptămâna trecută, Omar a distribuit un teaser în care apărea navigând pe Bosfor înainte de a întâmpina concurenții în vilă. Însă promo-ul a stârnit rapid critici online, detractorii etichetând formatul drept „neislamic” și acuzându-l că imită cultura occidentală. Valul de plângeri publice referitoare la emisiunea în limba urdu a determinat autoritățile de reglementare pakistaneze să emită o clarificare, afirmând că nu pot face nimic.

Muhammad Tahir, purtător de cuvânt al Autorității de Reglementare a Mass-Media Electronice din Pakistan, a declarat sâmbătă că programul nu era difuzat nici în mass-media mainstream, nici pe vreun canal de televiziune autorizat de autoritate.

„Nu intră în domeniul nostru de competență”, a declarat Tahir pentru Associated Press. „Nu reglementăm YouTube, iar acest conținut nu provine de la niciun canal de televiziune. Publicul larg nu știe că YouTube nu intră în sfera noastră de reglementare.” Prezentatorul, Omar, a declarat săptămâna trecută pentru revista Fashion Times din Pakistan că proiectul este „primul de acest gen pentru telespectatorii pakistanezi și vorbitori de urdu”.

Ea a spus că emisiunea va prezenta „dragoste, legături și competiție”, iar publicul va fi martor la „fiecare scânteie, fiecare ceartă și fiecare legătură sinceră”. Pe parcursul a 100 de episoade, cei opt concurenți vor concura în provocări și vor forma alianțe până când un cuplu va ieși învingător.

Nimeni din echipa emisiunii nu a fost disponibil imediat pentru comentarii. Lazawal Ishq este programat să debuteze pe YouTube pe 29 septembrie.