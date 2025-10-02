Talibanii au restabilit internetul şi telecomunicaţiile / 43 de milioane de persoane din Afganistan au fost lipsite timp de două zile de comunicații

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regimul taliban a negat joi că întreruperea internetului şi a telecomunicaţiilor care a ţinut Afganistanul izolat timp de aproape două zile s-ar fi datorat lucrărilor de întreţinere, după cum au raportat mass-media care au menţionat o declaraţie atribuită purtătorului său de cuvânt, în prima luare de poziţie oficială de la începutul acestei crize, informează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Principalul purtător de cuvânt al talibanilor, Zabihullah Mujahid, a afirmat, într-un comunicat, că declaraţiile răspândite pe reţelele de socializare şi reproduse de mass-media internaţionale sunt „incorecte şi fabricate”.

„Afirmaţia care mi-a fost atribuită este incorectă şi fabricată. Dacă considerăm vreo poziţie demnă de anunţat, o vom difuza prin propriile noastre canale oficiale, nu prin mass-media străine”, a spus Mujahid.

Cu toate acestea, reprezentantul taliban nu a oferit nicio explicaţie cu privire la motivul întreruperii care a izolat ţara timp de aproape 48 de ore, internetul şi telecomunicaţiile fiind deja restabilite miercuri.

Informaţiile larg răspândite de presă susţineau că guvernul de facto a atribuit întreruperea furnizării acestor servicii înlocuirii vechii reţele de fibră optică din ţară şi a negat că ar fi fost impusă o interdicţie asupra utilizării internetului. Atribuirea s-a bazat pe un comunicat publicat pe contul de X @IEAUrduOfficial, redactat în urdu şi prezentat ca fiind validat de echipa de media a regimului, care în mod obişnuit difuzează mesaje de propagandă oficială şi funcţionează ca o cutie de rezonanţă pentru poziţiile regimului.

Dezminţirea lui Mujahid survine după ce diverse media atribuiau purtătorului de cuvânt taliban justificarea întreruperii, într-un moment de deconectare totală. Ea reprezintă prima reacţie oficială a talibanilor după mai bine de două zile de tăcere, după ce luni, la ora locală 17:00, serviciul de fibră optică şi reţelele mobile din întreaga ţară au fost întrerupte, o măsură care a lăsat fără comunicaţii peste 43 de milioane de persoane.

Organizaţii internaţionale precum Human Rights Watch sau Amnesty International au considerat talibanii direct responsabili de această întrerupere, în timp ce ONU a solicitat restabilirea imediată şi completă a accesului naţional la internet şi la reţeaua telefonică.