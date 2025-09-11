Irlanda amenință că se va retrage de la Eurovision dacă Israelul participă
Postul de televiziune irlandez RTÉ a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa”, potrivit BBC.
Într-o declarație, RTÉ a afirmat că participarea Irlandei la eveniment „ar fi inacceptabilă, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza”.
Irlanda a câștigat concursul de șapte ori în total, ultima dată în 1996.
RTÉ va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.
Concursul de anul viitor va avea loc în luna mai, la Viena.
Postul național de televiziune din Slovenia, RTVSLO, a declarat, de asemenea, că se va retrage din competiție dacă Israelul va participa.
Ministrul culturii din Spania, Ernest Urtasun, a declarat că țara sa ar putea, de asemenea, să nu participe în cazul în care Israelul va fi prezent.
Stefán Eiríksson, de la postul național de televiziune din Islanda, RÚV, a declarat că participarea sa la concursul din 2026 este „subordonată rezultatului procesului de consultare în curs în cadrul UER, din cauza participării postului public israelian KAN la concurs”.
Domnul Eiríksson a adăugat că RÚV „își rezervă dreptul de a se retrage din participare dacă UER nu răspunde în mod satisfăcător”.
Într-o declarație făcută joi, RTÉ a afirmat: „Poziția RTÉ este că Irlanda nu va participa la Concursul Eurovision 2026 dacă Israelul va participa, iar decizia finală privind participarea Irlandei va fi luată după ce EBU va lua o decizie”.
RTÉ a adăugat: „RTÉ este, de asemenea, profund îngrijorată de uciderea țintită a jurnaliștilor din Gaza, de refuzul accesului jurnaliștilor internaționali pe teritoriul respectiv și de soarta ostaticilor rămași”.
Înainte de Eurovisionul din luna mai a acestui an, RTÉ a solicitat EBU o discuție privind includerea Israelului în Concursul Eurovision.
La acel moment, directorul general al EBU, Kevin Bakhurst, s-a declarat „consternat de evenimentele din Orientul Mijlociu și de impactul îngrozitor asupra civililor din Gaza, precum și de soarta ostaticilor israelieni”.
El a adăugat că este conștient de obligațiile RTÉ de a păstra obiectivitatea în relatarea războiului din Gaza.
„Suntem, de asemenea, foarte conștienți de presiunea politică severă exercitată de guvernul israelian asupra postului public de televiziune din Israel, Kan”, a spus el.
La începutul acestui an, peste 70 de foști concurenți la Eurovision au semnat o scrisoare prin care solicitau organizatorilor să interzică participarea Israelului la concursul din 2025.
