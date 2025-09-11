Irlanda amenință că se va retrage de la Eurovision dacă Israelul participă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Postul de televiziune irlandez RTÉ a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa”, potrivit BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o declarație, RTÉ a afirmat că participarea Irlandei la eveniment „ar fi inacceptabilă, având în vedere pierderile de vieți omenești îngrozitoare care au loc în prezent în Gaza”.

Irlanda a câștigat concursul de șapte ori în total, ultima dată în 1996.

RTÉ va lua o decizie finală după ce organizatorii Eurovision, Uniunea Europeană de Radiodifuziune, vor lua o decizie.

Concursul de anul viitor va avea loc în luna mai, la Viena.

Postul național de televiziune din Slovenia, RTVSLO, a declarat, de asemenea, că se va retrage din competiție dacă Israelul va participa.

Ministrul culturii din Spania, Ernest Urtasun, a declarat că țara sa ar putea, de asemenea, să nu participe în cazul în care Israelul va fi prezent.

Stefán Eiríksson, de la postul național de televiziune din Islanda, RÚV, a declarat că participarea sa la concursul din 2026 este „subordonată rezultatului procesului de consultare în curs în cadrul UER, din cauza participării postului public israelian KAN la concurs”.

Domnul Eiríksson a adăugat că RÚV „își rezervă dreptul de a se retrage din participare dacă UER nu răspunde în mod satisfăcător”.

Într-o declarație făcută joi, RTÉ a afirmat: „Poziția RTÉ este că Irlanda nu va participa la Concursul Eurovision 2026 dacă Israelul va participa, iar decizia finală privind participarea Irlandei va fi luată după ce EBU va lua o decizie”.

RTÉ a adăugat: „RTÉ este, de asemenea, profund îngrijorată de uciderea țintită a jurnaliștilor din Gaza, de refuzul accesului jurnaliștilor internaționali pe teritoriul respectiv și de soarta ostaticilor rămași”.

Înainte de Eurovisionul din luna mai a acestui an, RTÉ a solicitat EBU o discuție privind includerea Israelului în Concursul Eurovision.

La acel moment, directorul general al EBU, Kevin Bakhurst, s-a declarat „consternat de evenimentele din Orientul Mijlociu și de impactul îngrozitor asupra civililor din Gaza, precum și de soarta ostaticilor israelieni”.

El a adăugat că este conștient de obligațiile RTÉ de a păstra obiectivitatea în relatarea războiului din Gaza.

„Suntem, de asemenea, foarte conștienți de presiunea politică severă exercitată de guvernul israelian asupra postului public de televiziune din Israel, Kan”, a spus el.

La începutul acestui an, peste 70 de foști concurenți la Eurovision au semnat o scrisoare prin care solicitau organizatorilor să interzică participarea Israelului la concursul din 2025.