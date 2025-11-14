Elveţia a obținut reducerea tarifelor americane de la 39% la 15%, dar va face investiţii de 200 miliarde de dolari în SUA

Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15% după ce părţile au convenit un nou acord-cadru comercial care include un angajament al companiilor elveţiene de a investi 200 miliarde de dolari în SUA până la finele lui 2028, a anunţat vineri guvernul de la Berna, potrivit Reuters, citată de Agerpres,

Anunţul făcut într-o conferinţă de presă de ministrul elveţian al economiei, Guy Parmelin, înseamnă aducerea tarifelor americane la produsele elveţiene la acelaşi nivel cu cele aplicate de SUA importurilor din Uniunea Europeană.Potrivit ministrului, aproximativ 40% din totalul exporturile elveţiene vor beneficia de reducerea tarifelor în SUA.

Reprezentantul american pentru comerţ, Jamieson Greer, a declarat puţin mai devreme că SUA ‘au ajuns, practic, la un acord cu Elveţia’ şi că detaliile vor fi anunţate ulterior de Casa Albă.

Într-un comunicat, guvernul de la Berna a declarat că acordul, care include şi principatul Liechtenstein, va reduce tarifele vamale aplicate de Elveţia produselor industriale, piscicole şi agricole americane ‘pe care Elveţia le consideră non-sensibile’. Elveţia va acorda scutire de tarife pentru cote de 500 tone de carne de vită, 1.000 tone de carne de bizon şi 1.500 tone de carne de pasăre, a precizat guvernul.

Greer a declarat la CNBC că acordul va implica mutarea ‘a numeroase fabrici de producţie aici în Statele Unite – farmaceutice, de prelucrarea aurului, echipament feroviar’. ‘Aşadar, suntem foarte încântaţi de acest acord şi ce înseamnă el pentru producţia americană’, a adăugat reprezentantul pentru comerţ.