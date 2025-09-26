Ministrul Finanțelor a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre rectificarea bugetară, ANAF și Vamă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a avut vineri o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, cu care a discutat despre calendarul rectificării bugetare, potrivit unei postări pe rețelele sociale. Nazare a anunțat că luni va publica proiectul în consultare publică, potrivit News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În plus, discuţiile au vizat despre direcţiile majore pentru ANAF şi Vamă, cele două instituţii-cheie în colectarea banilor la buget și în combaterea evaziunii fiscale.

Reamintim că G4Media a scris că o vameșă fostă inculpată în mega-dosarul Murfatlar, arestată la domiciliu în 2016 și scăpată prin prescripție, a fost numită director de cabinet la noul șef al Vămilor.

”Discuţie la Finanţe în această dimineaţă cu Premierul Ilie Bolojan. Am discutat împreunǎ cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe. Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit”, a scris ministrul Finanţelor într-o postare pe Facebook.

Cei doi au discutat despre direcţiile majore pentru ANAF şi Vamă. ”Cele două instituţii au mandat ferm de a contribui la creşterea gradului de colectare, la combaterea evaziunii fiscale şi la consolidarea încrederii publice în funcţionarea lor. Reformarea acestor instituţii nu este un proces simplu şi nici rapid. Totuşi, rezultatele şi progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voinţă şi printr-o nouă abordare, se poate”, potrivit lui Nazare.

El a precizat că ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigaţii aflate în derulare şi comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile, iar Vama, la rândul său, are misiunea de a-şi consolida rolul de instituţie esenţială în stat şi de partener al contribuabililor corecţi.

”O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparenţă şi trasabilitate a informaţiilor şi activităţilor, atât în cadrul ANAF, cât şi la Vamǎ”, completează Nazare.