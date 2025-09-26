Șefii ANPC Paul Anghel și Sebastian Hotca se întorc la serviciu, după ce Curtea de Apel le-a ridicat controlul judiciar în ce privește exercitarea funcției / Decizia este defintivă

Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere, în cazul celor doi șefi ai ANPC, Paul Anghle și Hotca Sebastian, astfel că aceștia se pot întoarce la serviciu. Decizia Curții de Apel este definitivă.

Reamintim, Ioan Sebastian Hotca, șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al Directiei Generale de Control și Supraveghere Piața, au fost puși sub control judiciar de procurorii DNA Timiș. Cei doi au fost acuzați că ar fi intervenit pentru schimbarea din funcție a fostei șefe a Protecției Consumatorilor Caraș-Severin. Hotca, vicepreședintele instituției, a fost numit șef interimar al ANPC după ce Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar 60 de zile într-un alt dosar DNA. Vezi detalii aici.

Măsura controlului judiciar pentru exercitarea funcției a fost contestată, fiind considerată abuzivă – conform avocatului Adrian Cuculis, care îi reprezintă pe cei doi – iar Curtea de Apel București le-a adus câștig de cauză.

Cei doi rămân însă sub control judiciar și parte din dosarul anchetat de DNA. Despre cazul celor doi citiți mai multe AICI