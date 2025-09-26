Șefii ANPC Paul Anghel și Sebastian Hotca se întorc la serviciu, după ce Curtea de Apel le-a ridicat controlul judiciar în ce privește exercitarea funcției / Decizia este defintivă
Curtea de Apel a ridicat controlul judiciar cu privire la exercitarea funcțiilor de conducere, în cazul celor doi șefi ai ANPC, Paul Anghle și Hotca Sebastian, astfel că aceștia se pot întoarce la serviciu. Decizia Curții de Apel este definitivă.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Reamintim, Ioan Sebastian Hotca, șeful interimar al ANPC, și Paul Anghel, directorul general al Directiei Generale de Control și Supraveghere Piața, au fost puși sub control judiciar de procurorii DNA Timiș. Cei doi au fost acuzați că ar fi intervenit pentru schimbarea din funcție a fostei șefe a Protecției Consumatorilor Caraș-Severin. Hotca, vicepreședintele instituției, a fost numit șef interimar al ANPC după ce Cristian Popescu Piedone a fost pus sub control judiciar 60 de zile într-un alt dosar DNA. Vezi detalii aici.
Măsura controlului judiciar pentru exercitarea funcției a fost contestată, fiind considerată abuzivă – conform avocatului Adrian Cuculis, care îi reprezintă pe cei doi – iar Curtea de Apel București le-a adus câștig de cauză.
Cei doi rămân însă sub control judiciar și parte din dosarul anchetat de DNA. Despre cazul celor doi citiți mai multe AICI
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Economiei la Antena 3, despre secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut de DNA: „De o lună nici nu l-am mai văzut, nu știu cu ce s-a ocupat / Este un secretar de stat de la PSD care urma să fie înlocuit”
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor care conţin TPO, un ingredient interzis în UE din luna septembrie / Acesta se găseste în oje semipermanente şi geluri UV şi poate prezenta riscuri pentru sănătate, în cazul utilizării în mod repetat
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.