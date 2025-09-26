Premierul britanic Keir Starmer îndeamnă liderii internaționali de centru-stânga să combată „minciunile” extremei-drepte din țările lor

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a îndemnat liderii internaţionali de centru-stânga reuniţi vineri la o conferinţă la Londra să abordeze „imigraţia necontrolată” şi să combată „minciunile” răspândite de extrema-dreaptă din ţările lor pe acest subiect, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Nu sunt de acord cu afirmaţia că tabăra noastră este pe cale de dispariţie”, a declarat liderul laburist, referindu-se la recentele victorii electorale ale lui Anthony Albanese în Australia şi Mark Carney în Canada, ambii participând la Summitul Global de Acţiune pentru Progres din capitala Regatului Unit.

„Acum este momentul ca social-democraţii să se confrunte direct cu unele dintre provocări şi să combată minciunile care au prins rădăcini în societăţile noastre”, a continuat Starmer la conferinţă.

Partidul Laburist din Marea Britanie, care a ajuns la putere în iulie 2024 după o victorie zdrobitoare, este deja mult în urmă în sondaje faţă de Reform UK, partidul de extremă-dreapta al lui Nigel Farage, care şi-a făcut din lupta împotriva imigraţiei o prioritate.

Keir Starmer a intensificat măsurile pentru a stopa fluxul de imigranţi către Marea Britanie şi a anunţat vineri introducerea unui document de identitate digital până în 2029 pentru a combate imigraţia ilegală.

În timpul discursului său, liderul Partidului Laburist a afirmat că următoarele alegeri generale, programate pentru 2029, vor fi o „bătălie pentru sufletul ţării”, cu o ciocnire directă între laburişti şi reformişti.

Potrivit acestuia, „alegerea politică decisivă a timpului nostru” trebuie făcută între „o politică prădătoare a resentimentelor, care exploatează problemele lucrătorilor”, şi „o politică a reînnoirii patriotice”.

Aceasta din urmă trebuie să se asigure că „toată lumea este inclusă în naraţiunea naţională”, cu sloganul: „diferenţa sub acelaşi steag”, a adăugat el. O referire la proliferarea recentă a steagurilor englezeşti şi britanice în oraşele din Marea Britanie şi la mitingurile anti-imigraţie, alimentate în mare parte de extrema-dreaptă.

Starmer a vorbit în special despre demonstraţia extremei-drepte care a reunit între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra pe 13 septembrie, în timpul căreia miliardarul american Elon Musk a vorbit prin videoconferinţă.

„Indiferent dacă alegi violenţa sau nu, violenţa va veni la tine (…) Fie ripostezi, fie mori”, a declarat proprietarul X.

„Nu trebuie să fii istoric ca să ştii unde poate duce acest tip de otravă”, a comentat Starmer vineri.

De asemenea, el a respins atacurile lansate de dreapta – în special de dreapta americană – împotriva oraşului Londra, afirmând că acesta nu este un loc în care domneşte „anarhia”.

Donald Trump a declarat săptămâna aceasta în faţa Adunării Generale a Naţiunilor Unite că Londra „vrea să adopte legea Sharia”, atacându-l din nou pe primarul capitalei, Sadiq Khan. El a mai spus că ţările europene vor merge „în iad” pentru „experimentul lor eşuat cu graniţe deschise”.