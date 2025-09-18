Donald Trump spune că nu este de acord cu premierul britanic în privinţa recunoaşterii statului palestinian / Starmer intenţionează să recunoască statul Palestina în weekend

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că nu este de acord cu premierul britanic Keir Starmer în privinţa recunoaşterii statului palestinian, în cadrul conferinţei de presă care a urmat întrevederii bilaterale dintre cei doi, relatează Reuters şi dpa, citate de Agerpres.

„Am un dezacord cu prim-ministrul în privinţa acelui aspect, unul dintre cele câteva dezacorduri pe care le avem de fapt”, a declarat Trump. răspunzând unei întrebări din partea jurnaliştilor. Trump a insistat asupra faptului că „trebuie să avem ostaticii imediat înapoi”, acuzând grupul militant Hamas că „foloseşte ostaticii ca momeală”.

Keir Starmer a spus că el şi Donald Trump au convenit totuşi că scopul final este pacea în regiune. „Suntem absolut de acord în privinţa nevoii de pace şi a unei foi de parcurs, pentru că situaţia din Gaza este intolerabilă”, a spus premierul britanic.

Întrebat dacă a aşteptat ca Trump să părăsească ţara înainte de a recunoaşte oficial statul palestinian în acest weekend, Starmer a afirmat: „Mi-am transmis clar poziţia la sfârşitul lui iulie în ceea ce priveşte calendarul, care nu are nimic de a face cu vizita de stat”.

„Am discutat despre acest lucru cu preşedintele, cum te-ai aştepta, între doi lideri care se respectă şi se plac unul pe altul şi vor să ajungă la o soluţie mai bună în cel mai bun mod posibil”, a adăugat el. Starmer urmează să recunoască statul Palestina înainte de Adunarea Generală a ONU de la New York din această lună dacă Israelul nu respectă o serie de condiţii.

Decizia este practic luată, în contextul în care Israelul a anunţat deja că se opune condiţiilor lui Starmer, între care încheierea unui armistiţiu în Gaza, o soluţie cu două state la conflictul israeliano-palestinian şi oprirea anexărilor în Cisiordania, notează dpa. Prim-ministrul britanic intenţionează să recunoască statul Palestina în weekend, potrivit ziarului The Times, după încheierea vizitei de stat a lui Trump.

Franţa, Canada şi Japonia sunt unele dintre ţările care au anunţat că intenţionează să recunoască statul Palestina la Adunarea Generală a ONU de la New York sau înainte de reuniune.