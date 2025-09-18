Sagrada Familia este gata să-și ridice cel mai înalt turn și să devină cea mai înaltă biserică din Europa / Construcția a început în 1882

După mai bine de un secol de construcție, bazilica Sagrada Familia din Barcelona este gata să-și ridice imensul turn central și să devină cea mai înaltă biserică creștină din Europa, scrie AP.

Directorul general al bazilicii, Xavier Martínez, a declarat joi că „turnul va fi finalizat la sfârșitul acestui an sau la începutul anului 2026”.

„Acesta este un moment important în istoria construcției Sagrada Familia, deoarece va atinge înălțimea maximă”, a declarat Martínez pentru Associated Press. „Suntem obișnuiți să vedem zgârie-nori ca cei din Statele Unite ridicându-se, dar este remarcabil faptul că în secolul XXI construim o catedrală.”

Odată ce giganticul Turn al lui Iisus Hristos va fi ridicat, capodopera arhitectului Antoni Gaudí va ajunge la 172 de metri. Astfel, va fi mai înaltă decât biserica Ulmer Münster din sudul Germaniei, care atinge 162 de metri.

Primele piese sunt deja la locul lor, iar restul vor fi adăugate în etape în lunile următoare. Odată finalizată, structura va fi încununată de o cruce și înconjurată strâns de alte cinci turnuri, unul dedicat Mariei și patru puțin mai scurte pentru cei patru evangheliști.

Lucrările la fațade și interior vor continua timp de câțiva ani, a declarat șeful construcției bisericii, Esteve Camps, dar obiectivul este de a finaliza lucrările de construcție în aproximativ un deceniu de acum.

100 de ani de la moartea lui Gaudí

Anul viitor se vor împlini 100 de ani de la moartea lui Gaudí. Biserica va organiza mai multe evenimente pentru a celebra moștenirea sa, care include mai multe clădiri uimitoare în Barcelona și în alte locuri din Spania.

Papa Leon al XIV-lea a fost invitat la o liturghie solemnă care va avea loc în memoria lui Gaudí pe 10 iunie, ziua în care a murit, lovit de un tramvai în 1926. Oficialii Sagrada Familia au declarat că speră să primească un răspuns de la Vatican în următoarele săptămâni.

Papa Benedict al XVI-lea a sfințit Sagrada Familia (Sfânta Familie în spaniolă) în 2010.

Prima piatră a Sagrada Familia a fost așezată în 1882. Gaudí nu s-a așteptat niciodată ca aceasta să fie finalizată în timpul vieții sale. La moartea sa, doar unul dintre numeroasele turnuri era terminat.

Catolic fervent, Gaudi a încorporat atât simbolismul creștin, cât și formele organice în estetica sa unică.

Lucrările s-au accelerat în ultimele decenii, pe măsură ce bazilica a devenit o atracție turistică internațională majoră. Banii proveniți din taxele de intrare sunt folosiți pentru a finanța construcția în curs. Anul trecut, 4,9 milioane de persoane au plătit pentru a o vizita, 15% dintre acești turiști provenind din Statele Unite.