GSK anunţă investiţii de 30 miliarde de dolari în SUA, în plină vizită de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie

Compania farmaceutică britanică GSK a devenit miercuri cel mai recent jucător din industrie care îşi majorează angajamentele financiare în Statele Unite, în timp ce preşedintele Donald Trump se află în Marea Britanie pentru o vizită de stat de trei zile, transmite CNBC, preluată de News.ro.

Producătorul de medicamente a anunţat că va investi cel puţin 30 de miliarde de dolari în cercetare, dezvoltare şi producţie în SUA, pe parcursul următorilor cinci ani. Din această sumă, 1,2 miliarde de dolari vor fi alocate pentru tehnologii avansate de fabricaţie, inteligenţă artificială şi digitalizare, cu scopul de a dezvolta fabrici şi laboratoare biofarmaceutice de nouă generaţie în Statele Unite, a precizat compania.

”Vizita de stat din această săptămână aduce împreună două ţări care au condus lumea în inovaţia ştiinţifică şi medicală. Suntem mândri să facem parte din ambele”, a declarat Emma Walmsley, director general al GSK.

”Astăzi, ne angajăm să investim cel puţin 30 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii cinci ani, consolidând şi mai mult lanţul nostru puternic de cercetare şi aprovizionare din această ţară”, a adăugat ea.

Decizia vine într-un context în care administraţia Trump a pus presiune pe marii producători de medicamente să intensifice producţia locală şi să reducă preţurile pe piaţa americană.

În iulie, AstraZeneca a anunţat planuri de investiţii de 50 de miliarde de dolari în SUA până în 2030, la care s-au adăugat angajamente similare din partea unor companii precum Novartis, Sanofi, Roche, dar şi a giganţilor americani Eli Lilly şi Johnson & Johnson.

GSK a precizat că investiţia de 1,2 miliarde de dolari pentru fabricaţie avansată va include construirea unei noi unităţi de producţie de medicamente biologice în Pennsylvania, destinată tratamentelor respiratorii şi oncologice, dar şi modernizarea capacităţilor digitale la cele cinci fabrici existente din Pennsylvania, Carolina de Nord, Maryland şi Montana.

Fondurile vor fi direcţionate şi către investiţii de capital în lanţul de aprovizionare al GSK din SUA, precum şi către cercetare şi dezvoltare de noi medicamente şi desfăşurarea de studii clinice.

Vizita de stat a lui Donald Trump s-a dovedit una prolifică pentru relaţiile economice transatlantice, mai multe companii americane de tehnologie – inclusiv Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI şi Salesforce – anunţând investiţii de miliarde în infrastructura AI din Marea Britanie.

În acelaşi timp, mai multe firme farmaceutice au amânat sau retras planuri de investiţii în Marea Britanie, invocând lipsa de sprijin guvernamental şi stagnarea negocierilor privind politica de preţuri la medicamente.