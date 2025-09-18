Regele Charles şi Donald Trump s-au lăudat reciproc şi au subliniat relaţia specială în discursurile lor de la banchet. Suveranul britanic a vorbit despre necesitatea de a sprijini Ucraina. Melania Trump, lăudată pentru alegerea vestimentară

Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat, o premieră pe care a numit-o una dintre cele mai mari onoruri din viaţa sa. Şi dacă regele Charles – de obicei apolitic – a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate. În schimb, prima-doamnă Melania Trump a făcut o alegere vestimentară inspirată, probabil deloc întâmplătoare, ci coordonată – rochia ei a fost simplă, galbenă, în timp ce rochia reginei Camilla a fost albastră, astfel că, în fotografiile în care au apărut împreună, cele două doamne au redat culorile drapelului Ucrainei, transmite News.ro.

A fost o zi de un fast fără precedent pentru un lider străin. Trump şi soţia sa, Melania, au fost trataţi cu toată pompa britanică.

Apoi, în discursul de la banchet, preşedintele a lăudat aliatul apropiat al ţării sale, subliniind relaţia specială care îi leagă. „Legătura de rudenie şi identitate dintre America şi Regatul Unit este nepreţuită şi eternă. Este de neînlocuit şi de nezdruncinat”, a spus Trump în discursul ţinut în timpul banchetului fastuos de la Castelul Windsor, reşedinţa familiei monarhilor britanici de aproape 1.000 de ani.

Referindu-se la aşa-numita relaţie specială dintre cele două ţări, Trump a spus: „Din perspectiva americană, cuvântul special nu este suficient pentru a o descrie”.



Discursul lui Trump a picat bine în urechile prim-ministrului britanic Keir Starmer. El a propus o vizită de stat pentru a câştiga favorurile lui Trump, cunoscut anglofil şi fan declarat al familiei regale, la scurt timp după ce preşedintele american s-a întors la funcţie, în ianuarie. Starmer speră că această vizită va ajuta guvernul său în eforturile sale de a aprofunda legăturile economice, de a asigura investiţii de miliarde de dolari, de a reduce tarifele şi de a-i permite să facă presiuni asupra preşedintelui american în ceea ce priveşte Ucraina şi Israelul.

Marea Britanie a întins covorul roşu regal, oferindu-i lui Trump cea mai mare ceremonie militară de bun venit pentru o vizită de stat din istoria recentă. Trump nu şi-a ascuns bucuria sa de a fi nu doar primul lider american, ci şi primul politician ales care a fost invitat în două vizite de stat în Marea Britanie. „Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viaţa mea”, a spus el.

Pe parcursul vizitei, Londra speră să transforme afecţiunea lui Trump pentru Marea Britanie – mama sa era din Scoţia – şi admiraţia pentru familia regală în acţiuni concrete. Companii precum Microsoft, Nvidia, Google şi OpenAI au promis deja investiţii britanice în valoare de 31 de miliarde de lire sterline (42 de miliarde de dolari) în următorii ani, în domeniul inteligenţei artificiale, al calculului cuantic şi al energiei nucleare civile.

Starmer doreşte, de asemenea, progrese suplimentare în domeniul comerţului, după ce Marea Britanie a încheiat primul acord cu Trump pentru reducerea unor tarife. Discuţiile ar putea viza taxele rămase pentru oţel, whisky şi somon.

„Regatul Unit a fost partenerul dumneavoastră în primul acord comercial al administraţiei dumneavoastră, domnule preşedinte, aducând locuri de muncă şi creştere economică pentru ambele ţări”, a spus regele în discursul său. „Şi, fără îndoială, putem merge şi mai departe pe măsură ce construim această nouă eră a parteneriatului nostru”, a adăugat suveranul, părând să-şi fi însuşit cele două pârghii care de regulă funcţionează în cazul lui Trump – laudele şi stimulentele economice.

UNDE SUNT PROBLEME

Dar, în timp ce Starmer mizează pe familia regală pentru a-l convinge pe preşedinte, există în continuare obstacole. Sondajele arată că Trump este foarte nepopular în Marea Britanie, iar Starmer, care se confruntă cu o scădere drastică a popularităţii sale în sondaje şi cu probleme economice, va trebui să demonstreze că atuul său regal poate aduce beneficii, scrie Reuters. Deşi în mulţimea adunată la Windsor se aflau mulţi susţinători ai lui Trump, câteva mii de oameni au mărşăluit prin Londra pentru a organiza un protest faţă de vizita de stat.

„Pur şi simplu nu-mi place nimic din ceea ce reprezintă Trump şi administraţia sa în întreaga lume”, a declarat un pensionar.

Ar putea apărea şi întrebări incomode despre defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein. Săptămâna trecută, Starmer l-a demis pe Peter Mandelson din funcţia de ambasador al Marii Britanii la Washington din cauza legăturilor sale cu Epstein. Acest lucru l-ar putea stânjeni atât pe premier, cât şi pe Trump, a cărui relaţie cu finanţatorul este dezbătută în SUA. Printre oaspeţii de la banchetul de miercuri s-a numărat şi Rupert Murdoch, a cărui publicaţie Wall Street Journal este în prezent dată în judecată de preşedinte într-un proces de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari, pentru un articol care îl leagă pe preşedinte de Epstein.

În timp ce la Windsor se desfăşura o operaţiune de securitate masivă, poliţia a declarat că patru persoane au fost arestate marţi după ce imagini cu Trump alături de Epstein au fost proiectate pe unul dintre turnurile castelului. Trump nu se afla acolo în acel moment.

Ziarul The Times a relatat, de asemenea, că Marea Britanie va anunţa recunoaşterea statului palestinian după plecarea lui Trump. Statele Unite se opun acestei măsuri, care ar putea constitui o problemă spinoasă în cadrul discuţiilor dintre cele două părţi.

TRUMP, UIMIT DE SPECTACOLUL REGAL

În timp ce joi atenţia se va îndrepta către geopolitică şi comerţ, când Starmer îl va găzdui pe Trump la reşedinţa sa de la Chequers, miercuri a fost o zi dedicată ceremoniei.

Donald şi Melania Trump s-au alăturat lui Charles, soţiei sale, regina Camilla, şi altor membri ai familiei regale şi demnitari pentru o procesiune cu trăsuri, pe traseul căreia s-au aliniat 1.300 de militari britanici.

Mai târziu, familia Trump a vizionat obiecte istorice din Colecţia Regală legate de SUA, apoi a vizitat Capela St. George, locul de odihnă veşnică al reginei Elizabeth, care l-a invitat pe Trump în prima sa vizită de stat, în 2019, pentru a depune o coroană de flori la mormântul ei. Suverana a murit în septembrie 2022.

A urmat apoi o altă paradă militară şi un survol al echipei britanice de acrobaţie aeriană Red Arrows, dar vremea nefavorabilă a împiedicat participarea avioanelor militare britanice şi americane F-35, simbol al colaborării bilaterale în domeniul apărării.

Familia Trump a găsit timp şi pentru o întâlnire privată cu fiul cel mare al regelui, prinţul William, şi cu soţia acestuia, Kate, o întâlnire care a fost descrisă de purtătorul de cuvânt al prinţului ca fiind „caldă şi prietenoasă”. Trump a lăudat-o ulterior pe „frumoasa” Kate şi a spus că William „va avea un succes incredibil în viitor”.

În ceea ce-l priveşte pe Charles, monarhul în vârstă de 76 de ani, acesta este un „om foarte, foarte special”, a spus preşedintele american.

Trump s-a minunat de arhitectura castelului şi l-a complimentat pe prinţul William ca fiind un „fiu remarcabil”. Şi a făcut aluzie la recuperarea lui Catherine, Prinţesa de Wales, după tratamentul împotriva cancerului, spunând că este „atât de radioasă şi atât de sănătoasă”.



DISCURSURILE

Ca de obicei, cu un discurs de tip „imagine de ansamblu”, regele a subliniat în principal istoria şi cultura comună dintre Regatul Unit şi SUA, Trump respectând, de asemenea, ce avea scris pe hârtie şi adoptând un ton remarcabil de respectuos şi serios.

Singurele cauze pe care regele le-a menţionat explicit au fost necesitatea de a sprijini Ucraina, de a consolida relaţiile comerciale şi de a proteja mediul.

El a lăudat eforturile lui Trump de a găsi soluţii la conflictele din întreaga lume, iar preşedintele SUA, la rândul său, l-a lăudat şi i-a mulţumit lui Charles pentru a doua vizită de stat istorică.

„În timp ce tirania ameninţă din nou Europa, noi şi aliaţii noştri suntem împreună în sprijinul Ucrainei pentru a descuraja agresiunea şi a asigura pacea”, a declarat Charles, fără a menţiona Rusia. De asemenea, Charles a lăudat „angajamentul personal al preşedintelui american Donald Trump de a găsi soluţii la unele dintre cele mai dificile conflicte din lume pentru a asigura pacea”.

Unele dintre scurtele remarci ale lui Trump au fost caracteristice – s-a lăudat singur – , însă, în cea mai mare parte, acesta a subliniat legătura strânsă dintre cele două ţări.

Donald Trump a subliniat că este singurul preşedinte american care a efectuat două vizite de stat în această ţară – precedenta fiind în 2019. „Este cu adevărat una dintre cele mai mari onoruri din viaţa mea”, a declarat el în faţa regelui Charles al III-lea şi a aproximativ 160 de invitaţi.

Aflat alături de regele Charles al III-lea în sala de mese a Castelului Windsor, Trump a lăudat familia regală şi i-a mulţumit pentru invitaţia în Marea Britanie, glumind la un moment dat că speră să fie pentru o perioadă de timp ultimul preşedinte căruia i se acordă onoarea a două vizite de stat. „Este un privilegiu unic”, a spus Trump.

În scurtul său discurs, preşedintele a subliniat, de asemenea, legătura dintre SUA şi Regatul Unit, şi, deşi s-a ferit în mare măsură de politica partizană, Trump a revenit la una dintre laudele sale preferate, numind SUA „cea mai tare ţară”.

„Am avut o ţară foarte bolnavă acum un an”, a spus el. „Astăzi, cred că suntem cea mai tare ţară din lume”, a spus Trump.

ALEGEREA VESTIMENTARĂ A MELANIEI TRUMP

Alegerile vestimentare ale primei-doamne Melania Trump au parcurs o gamă largă miercuri – de la o pălărie menită să distragă atenţia, care a amintit cumva de cea purtată la a doua învestire a soţului ei, în ianuarie, până la o rochie galben strălucitor, purtată la banchet, care a pus accentul direct pe ea.

Când a sosit miercuri la Castelul Windsor, prima-doamnă a purtat un costum Dior de culoare închisă cu fustă şi o pălărie cu boruri largi, de culoare mov închis. Pălăria a blocat vizibilitatea unei mari părţi a chipului său, amintind de look-ul ei din ziua învestirii, care era foarte business.

Dar tonul s-a schimbat în mod decisiv seara, când ea a intrat în centrul atenţiei într-o rochie Carolina Herrera cu mâneci lungi şi cu o curea lată pe talie, roz pal, personalizată, fără umeri.



Un purtător de cuvânt al primei-doamne nu a răspuns la solicitarea CNN de a comenta, dar un oficial al Casei Albe a declarat anterior CNN că Melania Trump a petrecut luni de zile planificându-şi ţinutele pentru vizita de stat, în special la banchetul de stat. În special la evenimentele la care VIP-urile vor fi văzute şi nu auzite, mesajul pe care îl transmit prin alegerea garderobei lor este unul semnificativ, iar aceste detalii sunt adesea comunicate în avans prin canale diplomatice, scrie CNN.

„Am fost destul de direcţi, am sunat şi am spus: ‘Poartă albastru astăzi (regina Camilla – n.r.)? Şi ce nuanţă de albastru este?’ Şi apoi am purta bleumarin dacă ea poartă albastru cer? Cu siguranţă nu vrem să ne potrivim – vrem să ne completăm”, a declarat o sursă familiarizată cu planificarea vizitelor de stat.

Aşa se face că regina Camilla a apărut în albastru, iar Melania Trump a venit îmbrăcată în culoarea galben (apropiată de cea complementară). Întâmplător – sau nu – cele două doamne au fost îmbrăcate în culorile steagului Ucrainei. Melania Trump, născută în Slovenia, în fostul spaţiu de influenţă sovietică, este cunoscută de altfel ca fiind o susţinătoare a cauzei Ucrainei. Ea i-a transmis lui Vladimir Putin prin soţul său, când s-au întâlnit în Alaska, o scrisoare în care pleda cauza copiilor ucraineni.

În ceea ce priveşte ţinuta celei de-a treia doamne care a atras privirile curioşilor la banchet, prinţesa Kate, ea a avut o strălucire aparte, fără a epata. A purtat tiara Lover’s Knot şi cercei care au aparţinut regretatei regine Elizabeth a II-a. Prinţesa de Wales a îmbrăcat o rochie de seară din dantelă Chantilly aurie, brodată manual, peste o rochie din crep de mătase. Ansamblul a fost o creaţie a designerului britanic Phillipa Lepley.