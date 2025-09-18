Televiziunea ABC din Australia a fost exclusă de la conferinţa de presă a lui Trump în Marea Britanie / Liderul american l-a certat anterior pe un jurnalist din această țară: „Faceţi foarte mult rău Australiei!”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la conferinţa de presă a fost retrasă din „motive logistice”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Trump urma să ia prânzul cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, la reşedinţa de la ţară a acestuia din Chequers, joi, înainte de conferinţa de presă comună.

„Biroul ABC din Londra este în continuare acreditat să participe la Chequers, însă Downing Street Media a declarat că nu mai are un loc la conferinţa de presă comună din motive logistice”, a declarat un purtător de cuvânt al ABC pentru The Guardian.

„Nu avem niciun indiciu că acest lucru ar avea legătură cu întrebările adresate preşedintelui Trump de către redactorul ABC Americas, John Lyons, la începutul acestei săptămâni”.

Lyons, care este reporter pentru Four Corners, a stârnit furia preşedintelui marţi, când l-a întrebat pe Trump cu cât s-a îmbogăţit de când s-a întors la Biroul Oval pentru al doilea mandat, în ianuarie.

Trump l-a acuzat pe reporter că „a rănit Australia” cu întrebările sale.

„În opinia mea, în acest moment faceţi foarte mult rău Australiei”, a spus Trump. „Iar ei vor să se înţeleagă bine cu mine”.

„Ştiţi, liderul vostru va veni să mă vadă foarte curând. O să-i spun despre voi. Aţi dat un ton foarte rău. Puteţi da un ton mai plăcut”.

Trump i-a spus apoi lui Lyons: „Taci”.

Potrivit Guardian Australia, ABC are în continuare acces la Casa Albă.

Administraţia Trump a folosit un cont oficial X pentru a-l eticheta pe Lyons drept „un ratat străin care difuzează ştiri false”, alături de un clip Fox News de la conferinţa de presă de la Washington.

Lyons a susţinut că nu a pus „întrebări deosebit de ostile” când a întrebat dacă este potrivit ca un preşedinte al SUA să se implice în atât de multe afaceri în timpul mandatului său.

El a întrebat: „Este potrivit, domnule preşedinte Trump, ca un preşedinte în funcţie să se implice în atât de multe activităţi comerciale?”.

„Ei bine, eu chiar nu sunt”, a răspuns Trump. „Copiii mei conduc afacerea. Ştiţi care este activitatea – de unde sunteţi?”.

Politicienii australieni şi-au exprimat sprijinul pentru Lyons, care are sediul la Washington, după ce Trump a declarat că îi va povesti prim-ministrului australian, Anthony Albanese, despre această discuţie.

Senatoarea Partidului Verde, Sarah Hanson-Young, a declarat că Trump încearcă să intimideze mass-media şi Australia şi i-a cerut lui Albanese să riposteze la criticile aduse jurnaliştilor australieni.

Directorul de ştiri al ABC, Justin Stevens, a declarat că Lyons are sprijinul deplin al postului de televiziune.

„John Lyons este un jurnalist foarte premiat şi unul dintre cei mai experimentaţi şi respectaţi reporteri din Australia”, a spus Stevens. „Sarcina lui este să pună întrebări”.