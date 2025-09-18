G4Media.ro
Șeful mărcii Gucci a fost schimbat de către Grupul Kering: Francesca Bellettini preia conducerea brandului de lux / ”Intenţionez să construiesc o organizaţie mai suplă şi mai clară„

Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcţia de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa de modă doar nouă luni, relatează Reuters, transmite News.ro.

Decizia marchează prima schimbare majoră în reorganizarea managerială iniţiată de noul CEO al grupului, Luca de Meo.

Bellettini, de origine italiană, a fost unul dintre cei doi directori adjuncţi ai Kering din 2023, coordonând mărci precum Saint Laurent, Balenciaga şi Bottega Veneta. Jean-Marc Duplaix, celălalt fost director adjunct, va rămâne director operaţional al grupului, iar funcţiile de CEO adjuncţi vor fi eliminate.

Intenţionez să construiesc o organizaţie mai suplă şi mai clară”, a declarat de Meo într-un comunicat, răspunzând apelurilor analiştilor care au cerut simplificarea structurii de guvernanţă.

Bellettini va avea acum sarcina de a redresa performanţa Gucci, ale cărei vânzări au scăzut cu procente de două cifre în ultimii doi ani.

Ea a jucat deja un rol decisiv în recentele mişcări strategice ale brandului, inclusiv aducerea lui Demna în rolul de director de creaţie.

Designerul georgian îşi va prezenta prima colecţie pe podium primăvara viitoare, dar unele produse vor fi disponibile în magazinele Gucci imediat după lansarea unui film de prezentare la Milano Fashion Week pe 23 septembrie.

Considerată o posibilă succesoare internă la conducerea întregului grup Kering, Bellettini a devenit subiect de speculaţii încă din iunie, când poziţia de CEO i-a fost atribuită lui Luca de Meo, fost director al Renault.

Acesta a declarat săptămâna trecută, la o întâlnire cu acţionarii, că va accelera luarea unor decizii menite să readucă grupul pe drumul creşterii: ”Aceste decizii nu vor fi întotdeauna uşoare.”

Cantino, care va părăsi compania, s-a alăturat Gucci după o carieră la rivalul Louis Vuitton, parte a LVMH, unde s-a ocupat de comunicare şi strategie de imagine.

