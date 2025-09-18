Regiunea Sardinia aprobă legea privind îngrijirea la sfârșitul vieții și sinuciderea asistată

Sardinia este a doua regiune din Italia (prima fiind Toscana) care are o lege privind îngrijirea la sfârșitul vieții, potrivit Rador Radio România.

Consiliul Regional a aprobat cu 32 de voturi pentru, 19 împotrivă și o abținere textul, bazat pe propunerea Asociației Luca Coscioni și prezentat în toată Italia.

Legea își propune aplicarea de proceduri privind termenele de acordare a asistenței medicale pentru sinuciderea asistată medical, în conformitate cu hotărârea Curții Constituționale din 2019.

Sursa: ANSA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel