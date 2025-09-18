Italia, grevă generală pentru Gaza: trenurile, transportul și școlile nu vor funcționa pe data de 22 septembrie / Vineri, zi de proteste

CGIL (Confederația Generală Italiană a Muncii) a convocat o demonstrație pentru data de 19, în semn de protest față de „masacrul și deportarea poporului palestinian”. Și sindicatele de bază au anunțat o zi de protest, însă pentru luni, 22. Urmează mobilizări, alături de greve în semn de solidaritate cu populația din Gaza. Sindicatele CISL au anunțat deocamdată două zile de protest: vineri, 19, și luni, 22, în timp ce se așteaptă poziția UIL, care își evaluează acțiunea, având în vedere situația geopolitică actuală, potrivit Rador Radio România.

Manifestațiile încep cu CGIL, care a cerut o mobilizare vineri, 19 septembrie, pentru a protesta împotriva „masacrului și deportării poporului palestinian”. Logica războiului și a reînarmării „este un pericol”, se arată în declarația sindicatului.

Sindicatele își continuă mobilizarea, cerând o grevă generală în sectorul public și privat pentru luni, 22. Greva ar putea implica transportul public, școlile, universitățile și lucrătorii portuari. Se vor alătura grevei și angajații grupului FS, Trenitalia, Trenitalia Tper și Trenord. Prin urmare, pe parcursul zilei pot exista modificări de orar sau anulări ale trenurilor și ale altor servicii de transport public În aceași zi sunt planificate marșuri, demonstrații și proteste la mai multe universități.

Sursa: IL CORRIERE DELLA SERA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel