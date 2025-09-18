Un fost pastor american, acuzat în SUA de abuz sexual asupra unor copii din București / E acuzat că i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație / Aceștia sunt „răniți, furioși și încă suferă de dificultăți de integrare socială”

Un fost pastor al unei biserici din California a fost acuzat de abuz sexual și trafic de copii timp de ani de zile la un adăpost pe care îl conducea în București, potrivit unor procese depuse de doi bărbați români la Tribunalul Districtual din California, scrie AP.

Plângerile, depuse marți de Marian Barbu, în vârstă de 33 de ani, și Mihai-Constantin Petcu, în vârstă de 40 de ani, spun că fostul pastor și misionar al Harvest Christian Fellowship, Paul Havsgaard, i-a abuzat grav pe ei și pe zeci de alți copii de la adăpost pe parcursul a opt ani.

Procesele îl numesc, de asemenea, pe fondatorul și pastorul senior al bisericii, Greg Laurie, un evanghelist și autor cunoscut, precum și pe alți lideri seniori ai bisericii, spunând că aceștia nu au reușit să prevină abuzurile.

Procesele îl acuză pe Havsgaard că i-a ademenit pe copiii străzii cu mâncare și promisiunea de adăpost și educație. Bărbații sunt „răniți, furioși și încă suferă de PTSD și dificultăți de integrare socială”, a declarat Jef McAllister, un avocat londonez din cadrul firmei de avocatură care îi reprezintă pe Barbu și Petcu.

Associated Press precizează că nu numește persoanele care spun că au fost abuzate sexual, cu excepția cazului în care acestea se prezintă public, așa cum au făcut Barbu și Petcu.

Harvest Christian Fellowship, biserica unde a activat pastorul, a declarat într-un comunicat de presă că acuzațiile din proces au fost șocante, dar că Havsgaard ar trebui să fie ținta, nu biserica sau celebrul său pastor fondator.

„Acest proces deplasat vizează în mod eronat Harvest Riverside și pe pastorul nostru ca o formă de extorcare financiară”, se arată în declarație. „Nu caută adevărul și nici nu încearcă să oprească presupusul infractor”, se precizează în comunicat.

Plângerile invocă neglijența din partea bisericii, acuzându-i pe Laurie și pe alți lideri de rang înalt ai bisericii că nu au reușit să îl supravegheze pe Havsgaard, în ciuda semnalelor de alarmă repetate și a rapoartelor de la donatori, vizitatori și alte persoane care suspectau abuzuri sexuale și care au văzut condiții de viață precare la adăpost.

Procesul spune că Laurie nu numai că l-a ținut pe Havsgaard în România cu o supraveghere minimă, dar că biserica a și depus 17.000 de dolari în fiecare lună în contul bancar personal al lui Havsgaard. De asemenea, Havsgaard s-a întors în California, aducând unii dintre copiii pe care a fost acuzat că i-a abuzat, pentru a strânge bani pentru Harvest, citând activitatea sa de reabilitare a copiilor străzii din România, se arată în proces.

Biserica a declarat că a finanțat inițiativa lui Havsgaard pentru „o perioadă de timp”, la fel cum a sprijinit numeroși misionari din întreaga lume, dar „majoritatea celor afirmate în procese despre biserica noastră sunt absolut și complet false; unele dintre ele sunt pur și simplu calomnioase”.

Biserica a declarat că a încercat să colaboreze cu reclamanții și a raportat acuzațiile acestora autorităților de aplicare a legii, însă bărbații și avocatul lor au refuzat să coopereze cu autoritățile americane.

Barbu a declarat în plângerea sa că viața la adăpost era ca „o cameră de tortură în interiorul unei închisori” și că Havsgaard apărea regulat în baie în timp ce băieții făceau duș sau se dezbrăcau, se holba la ei sau se masturba în prezența lor.

Ambii reclamanți l-au acuzat, de asemenea, pe Havsgaard că îi „proxenetiza” pe băieții mai mari pentru a face sex prin videochat sau în băi și că lua o parte din câștigurile lor.

Plângerile detaliază agresiuni sexuale, atingeri nepotrivite și abuzuri în care copiii au fost puși să îngenuncheze pe coji de nucă sau au fost legați de pat sau de calorifere. Potrivit procesului, Havsgaard le-a spus copiilor în timp ce îi abuza: „Știu ce vrea Dumnezeu; ce vreau eu, vrea Dumnezeu”.

McAllister a declarat că, în săptămânile următoare, se așteaptă să depună acțiuni în instanță care implică cel puțin alte 20 de persoane care spun că au fost abuzate la adăpost.

„Unii dintre ei sunt încă analfabeți, chiar dacă au trăit în aceste case unde ar fi trebuit să primească o educație”, a spus el. „Au probleme cu încrederea. Au grijă unul de celălalt”.

Cei mai mulți dintre ei trăiesc în sărăcie și caută ajutor financiar și justificare, a spus McAllister.

„Au avut o viață grea”, a spus el. „Ar dori cu adevărat să aibă sentimentul că au fost auziți și că nedreptățile pe care le-au suferit sunt recunoscute.”