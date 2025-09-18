Europa are în plan să realizeze un ”zid anti-drone” împotriva Rusiei, folosind tehnologie ucraineană / 100 de miliarde pentru consolidarea flanului Estic – Financial Times

Uniunea Europeană accelerează crearea unui „zid anti-drone” la granița sa de est. Ucraina a pus la dispoziție tehnologii care s-au dovedit deja eficiente împotriva atacurilor rusești, potrivit Financial Times, potrivit Rador Radio România.

După cum notează publicația, ocazia a fost oferită de noile incidente de încălcare a spațiului aerian al NATO de către vehicule aeriene rusești fără pilot.

Evenimentele recente din Polonia și România au arătat că Alianța trebuie să folosească arme scumpe împotriva unor drone ieftine, ceea ce creează o vulnerabilitate pe care Moscova o poate folosi.

Pentru a acoperi acest decalaj, Bruxelles-ul a propus ca țările UE să utilizeze finanțare comună și să achiziționeze sisteme testate.

Planul lui von der Leyen

După atacul în care aproximativ 19 drone au zburat deasupra Poloniei, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa trebuie să „construiască un zid pentru drone”. Potrivit lui von der Leyen, acesta va fi „o capacitate europeană dezvoltată în comun, desfășurată în comun și susținută în comun, care poate răspunde în timp real”.

De asemenea, ea a anunțat crearea unei „alianțe a dronelor” împreună cu Kievul. În acest scop, au fost alocate 6 miliarde de euro pentru transformarea eforturilor ucrainene în avantaje militare și producție comună.

Consolidarea flancului estic

Polonia, statele baltice și Finlanda au anunțat deja planuri de consolidare a frontierelor. Cu toate acestea, oficialii europeni subliniază că acest lucru va fi eficient numai în cadrul unei abordări unificate și al integrării tehnologiilor.

„Postura de apărare a Europei este prea fragmentată, dar exact acest domeniu este cel în care avem nevoie cu adevărat de mult mai multă coordonare”, a remarcat un reprezentant al UE. Potrivit acestuia, Rusia va exploata punctele slabe dacă țările acționează incoerent.

Finanțare și noi misiuni

Pentru apărarea flancului estic, țările NATO vor primi aproape 100 de miliarde de euro din împrumuturile comune ale UE în valoare totală de 150 de miliarde de euro. Aceste fonduri vor ajuta la finanțarea proiectului „zidului anti-drone”, a declarat reprezentantul Comisiei UE, Thomas Renier.

Între timp, NATO a lansat misiunea Santinela Estică. Aceasta include avioane de luptă, nave și sisteme de supraveghere, amplasate din Finlanda până în Bulgaria.

Experiența ucraineană

Europa folosește activ experiența Ucrainei în combaterea vehiculelor aeriene fără pilot. Kievul, de la începutul invaziei la scară largă, a dezvoltat metode mai ieftine de combatere a dronelor kamikaze.

Companiile IT ucrainene au dezvoltat un sistem de senzori acustici care identifică dronele Shahed pe baza sunetului. Informațiile sunt transmise grupurilor mobile cu tunuri antiaeriane și mitraliere, ceea ce este mult mai ieftin decât utilizarea rachetelor.

Președintele Volodimir Zelenski a propus Poloniei instruirea de specialiști în combaterea dronelor. Varșovia a confirmat că sunt în curs de desfășurare negocieri privind extinderea cooperării în acest domeniu.

Exemplul țărilor baltice și al Finlandei

Lituania adoptă deja practicile Ucrainei și formează grupuri mobile pentru combaterea dronelor. Letonia implementează, de asemenea, un sistem acustic, iar România studiază cum să adapteze experiența ucraineană.

„Era prea costisitor să se utilizeze arme scumpe, cum ar fi avioane de luptă și rachete. De aceea promovăm soluții mai ieftine și mai inteligente”, a declarat Karolis Aleksa, ministrul adjunct al Apărării din Lituania.

În Finlanda, se subliniază faptul că războiul cu drone a schimbat caracterul conflictelor moderne. „Cu siguranță, este nevoie să se dezvolte noi contramăsuri, în special împotriva sistemelor fără pilot. Unele opțiuni există deja și sunt în uz, dar sunt necesare noi tehnologii și metode”, a declarat generalul Markku Viitasaar.

Reamintim că președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană va aloca 6 miliarde de euro din activele rusești înghețate și va crea un nou format de cooperare, Drone Alliance.

UE a oferit deja Ucrainei ajutor militar de 63 de miliarde de euro. Suma totală se ridică la 170 de miliarde de euro.

Sursa: RBC – UKRAINE / Rador Radio România / Traducerea: Carolina Ciulu