REPER cere ştergerea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul Basarab

REPER solicită primarului general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, şi autorităţilor municipale să intervină „de urgenţă” pentru înlăturarea însemnelor legionare şi fasciste de pe Podul Basarab.

Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, REPER solicită ştergerea imediată a inscripţiilor de pe pilonii Podului Basarab, informarea Consiliului General printr-un raport oficial cu privire la măsurile întreprinse de Primăria Capitalei şi transmiterea unui raport din partea Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti referitor la ancheta privind săvârşirea infracţiunii prevăzute de lege în acest caz, transmite Agerpres.

Consilierii municipali Ana-Maria Boghean, Cezar Cobianu, Cătălin Teniţă şi Andreea Leonte atrag atenţia asupra „caracterului ilegal, ofensator şi periculos al acestor însemne”.

Legea nr. 217/2015 interzice afişarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

„Menţinerea în spaţiul public a simbolurilor legionare şi fasciste, într-un punct circulat şi vizibil al Capitalei nu este doar o încălcare a legii, ci reprezintă un mesaj clar de validare a extremismului şi de toleranţă faţă de ideologii periculoase. Este revoltător ca aceste însemne să rămână luni de zile pe domeniul public. Cerem primarului general Stelian Bujduveanu să intervină imediat pentru a proteja Bucureştiul de orice manifestare extremistă, care reprezintă o ameninţare reală pentru valorile democratice”, a declarat Ana-Maria Boghean, vicepreşedinte al REPER.

Potrivit acesteia, recepţia lucrărilor la Podul Basarab este programată abia pentru decembrie 2026, însă nu se poate permite ca simbolurile extremiste să rămână neatinse până atunci. „Spaţiul public trebuie să fie liber de extremism şi să transmită un mesaj clar – Bucureştiul nu tolerează fascismul şi legionarismul”, a subliniat reprezentanta REPER.

