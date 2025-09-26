Ambulatoriu modern la spitalul din Făgăraș, printr-un proiect de peste 2 milioane de euro / 70% din bani au venit din fonduri europene nerambursabile

Fosta secție de Pediatrie a Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” din Făgăraș a fost transformată într-un Ambulatoriu de specialitate, modern, echipat la standarde europene, datorită unui proiect cu fonduri nerambursabile, care s-a desfășurat în două etape de implementare, transmite Radio România Brașov preluat de Rador.

Au fost realizate următoarele lucrări și dotări:

– reabilitarea completă a spațiilor interioare și exterioare;

– montarea unui lift interior pentru facilitarea deplasării pacienților cu dizabilități;

– construirea unei mini-centrale termice proprii lângă clădire;

– creșterea eficienței energetice a imobilului;

– dotarea ambulatoriului cu echipamente și mobilier medical modern.

Valoarea totală a investiției a depășit 11 milioane de lei (peste 2 milioane de euro), din care aproximativ 70% a fost finanțată din fonduri europene.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea accesibilității la servicii medicale de calitate, în special pentru persoanele din zonele sărace, izolate sau cu acces redus la îngrijiri de sănătate.

Astfel, noul Ambulatoriu este deja funcțional și primește pacienți pentru următoarele specialități: cardiologie, ortopedie, chirurgie, neurologie, medicină internă, obstetrică-ginecologie, dermato-venerologie și urologie.

Finalizarea proiectului aduce Făgărașului și Regiunii Centru o infrastructură sanitară modernizată, capabilă să răspundă nevoilor de sănătate ale comunității și să îmbunătățească semnificativ accesul pacienților la servicii medicale în regim ambulatoriu.