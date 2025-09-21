Premierul britanic urmează să anunțe duminică recunoașterea statului Palestina

Sir Keir Starmer este așteptat să facă anunțul astăzi, după ce în iulie a declarat că guvernul va lua această măsură dacă Israelul nu va îndeplini anumite condiții. Prim-ministrul a solicitat guvernului lui Benjamin Netanyahu să ia măsuri substanțiale pentru a pune capăt „situației îngrozitoare din Gaza”, să accepte un armistițiu, să se angajeze să asigure o pace durabilă pe termen lung, să permită ONU să reia furnizarea de ajutoare și să nu anexeze Cisiordania, transmite Sky News.

Ministerul israelian de externe a respins cu vehemență declarația sa, premierul Netanyahu afirmând că „Starmer recompensează terorismul monstruos al Hamas și pedepsește victimele sale”.

Ilay David, fratele ostaticului Hamas Evyatar David, care a fost văzut slăbit într-un videoclip luna trecută, a spus că recunoașterea este „ca și cum i-ai spune Hamasului: «Este în regulă, puteți continua să înfometați ostaticii, puteți continua să-i folosiți ca scuturi umane»”.

„Acest tip de recunoaștere îi dă Hamasului puterea de a fi încăpățânat în negocieri. Este ultimul lucru de care avem nevoie în acest moment.”

Nu a existat niciun armistițiu, iar situația din Gaza s-a deteriorat, cu declararea unei foamete în orașul Gaza și extinderea operațiunilor militare israeliene.

Israelul a lansat o ofensivă terestră majoră pentru a cuceri întreg orașul Gaza și a distruge Hamas, într-o operațiune care a stârnit condamnări pe scară largă, ministrul britanic de externe Yvette Cooper calificând-o drept „absolut nesăbuită și îngrozitoare”.