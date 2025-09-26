Apelul la un boicot cultural împotriva Israelului, denunţat de 1.200 de personalităţi de la Hollywood

Aproximativ 1.200 de membri ai industriei cinematografice americane au declarat că se opun, într-o petiţie, apelului la boicotarea instituţiilor culturale israeliene, semnat de câteva mii de actori şi regizori, printre care Javier Bardem şi Emma Stone, pentru a denunţa războiul din Fâşia Gaza, informează AFP, transmite Agerpres.

Acel apel la boicot „amplifică propaganda antisemită” şi constituie „o dezinformare care apără cenzura arbitrară”, estimează semnatarii petiţiei, publicată joi de revista Variety şi semnată de nume importante de la Hollywood, precum actorul Liev Schreiber, actriţa Jennifer Jason Leigh şi CEO-ul Fox Entertainment Global, Fernando Szew.

La începutul lunii septembrie, sub egida colectivului Film Workers for Palestine, mii de artişti s-au angajat să înceteze orice colaborare cu instituţiile culturale israeliene (festivaluri, producători, distribuitori) care ar fi „implicate în genocidul şi apartheidul împotriva poporului palestinian”.

Petiţia lansată joi, în semn de reacţie, afirmă că un astfel de boicot riscă însă să afecteze „vocile care caută tocmai să găsească un teren de înţelegere” în Israel şi constituie o „formă de pedeapsă colectivă (…) ineficientă”.

Semnatarii petiţiei denunţă, de asemenea, utilizarea în apelul la boicot a unor termeni „vagi”, precum „complicitate” şi „implicare”.

„Cine va decide care cineaşti israelieni şi care instituţii cinematografice sunt ‘complici’? Un comitet mccarthyist care întocmeşte liste negre? Sau ‘complicitatea’ este doar un mijloc de a boicota toţi israelienii şi sioniştii (…) indiferent de ceea ce creează sau gândesc?”, au acuzat cei 1.200 de semnatari ai petiţiei.

Apelul lansat de Film Workers for Palestine, care numără în prezent aproximativ 8.000 de semnatari, a încercat să răspundă la această obiecţie, definind exemple de „complicitate”: „aceasta include disimularea (‘whitewash’ – n.red.) sau justificarea genocidului şi apartheidului şi/sau alianţa cu guvernul care le comite”.

În ultimele săptămâni, tot mai mulţi cineaşti, muzicieni şi scriitori occidentali au făcut apel la un boicot cultural împotriva Israelului din cauza războiului din Gaza, stârnind îngrijorarea unor artişti israelieni, care afirmă că luptă împotriva guvernului lui Benjamin Netanyahu.