Papa Leon al XIV-lea a numit un episcop italian la conducerea unui influent departament al Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea a numit vineri un cleric italian relativ necunoscut pentru a conduce biroul Vaticanului responsabil cu selectarea episcopilor catolici din întreaga lume, aceasta fiind prima numire importantă din mandatul de aproape cinci luni al suveranului pontif, informează Reuters.

Arhiepiscopul Filippo Iannone, în vârstă de 67 de ani, a avut în mare parte până acum o carieră pe care şi-a construit-o în spatele scenei, în domeniul dreptului bisericesc. El va prelua conducerea Dicasterului pentru Episcopi al Vaticanului, care îl consiliază pe papă cu privire la preoţii din Biserica Catolică, o instituţie ce are 1,4 miliarde de credincioşi, care ar trebui să devină episcopi. Este biroul care a fost condus chiar de papa Leon, fostul cardinal american Robert Prevost, până la alegerea sa în luna mai în funcţia de suveran pontif după decesul papei Francisc.

Leon al XIV-lea, primul papă născut în Statele Unite, a dat dovadă de un stil mai rezervat şi mai discret decât predecesorul său Francisc, originar din Argentina, care a atras adeseori atenţia presei internaţionale prin comentarii spontane şi numiri surprinzătoare la Vatican.

Noul papă nu numise până acum un nou şef al unui departament de la Vatican. Numirea lui Filippo Iannone sugerează că Leon al XIV-lea ar putea căuta persoane discrete, similare cu el însuşi, atunci când face numiri importante.

Filippo Iannone, originar din Napoli şi membru al ordinului religios carmelit, a condus biroul Vaticanului responsabil cu organizarea şi interpretarea sistemului extins de legi al Bisericii Catolice, transmite Agerpres.

De asemenea, a fost episcop în Lazio, regiunea italiană din jurul Romei, şi consultant pentru mai multe departamente ale Vaticanului.