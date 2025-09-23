G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a…

Foto: Facebook Vatican News

Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a asociaţiei acestora / Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma

Articole23 Sep 0 comentarii

Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale a Exorciştilor (AIE) cu ocazia reuniunii anuale a acesteia, marţi, în apropiere de Roma, informează DPA, citată de Agerpres. În mesajul său, suveranul pontif a vorbit despre un serviciu sensibil şi extrem de necesar pentru a îi elibera pe oameni de rău.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma. În mesajul său, liderul de la Vatican afirmă că orice credincios care este posedat trebuie să fie sprijinit prin rugăciuni şi apeluri către Hristos, potrivit unei relatări a agenţiei italiene de presă ANSA.

Dumnezeu ar fi atunci în măsură să asigure victoria asupra Satanei prin sacramentul exorcizării, a declarat papa Leon al XIV-lea. AIE a primit recunoaşterea oficială din partea Vaticanului în urmă cu câţiva ani. Asociaţia are membri în aproximativ 30 de ţări şi pregăteşte exorcişti.

Cu excepţia predicilor sale, Leon al XIV-lea a vorbit rar în public după ce a fost ales papă în luna mai. Opiniile şi poziţia sa cu privire la multe chestiuni clericale nu sunt deocamdată cunoscute. Predecesorul său, papa Francisc, a declarat de mai multe ori că este necesar să se lupte împotriva Satanei şi a demonilor.

Exorcizarea este încă practicată în unele comunităţi catolice. Biserica o consideră o rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru a le elibera pe victime de puterea răului. Ritualurile sale includ stropirea cu apă sfinţită şi plasarea mâinilor preotului exorcist pe capul persoanei posedate. Oponenţii acestei practici susţin că ajutorul psihologic profesional este mai eficient.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Papa Leon al XIV-lea exclude orice reformă doctrinară ce vizează femeile şi credincioşii LGBT+

Articole18 Sep • 557 vizualizări
0 comentarii

Trump afirmă că are mult „respect” faţă de Papa Leon al XIV-lea, dar deocamdată nu intenţionează să se întâlnească cu el: Îmi place foarte mult de fratele său. Este un mare „trumpist”

Articole15 Iul 2025
1 comentariu

Zelenski, în vizită la Roma, pentru a participa la o conferinţă de ajutor și reconstrucție pentru Ucraina / Urmează să se întâlnească cu preşedintele italian Sergio Mattarella, Papa Leon al XIV-lea şi emisarul american Keith Kellogg

Articole9 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.