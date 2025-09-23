Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea exorciştilor la o reuniune a asociaţiei acestora / Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Papa Leon al XIV-lea a lăudat activitatea preoţilor care practică exorcizarea, ritualul de alungare a spiritelor rele şi a demonilor, într-un mesaj adresat Asociaţiei Internaţionale a Exorciştilor (AIE) cu ocazia reuniunii anuale a acesteia, marţi, în apropiere de Roma, informează DPA, citată de Agerpres. În mesajul său, suveranul pontif a vorbit despre un serviciu sensibil şi extrem de necesar pentru a îi elibera pe oameni de rău.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aproximativ 300 de preoţi au participat la reuniunea organizată în apropiere de Roma. În mesajul său, liderul de la Vatican afirmă că orice credincios care este posedat trebuie să fie sprijinit prin rugăciuni şi apeluri către Hristos, potrivit unei relatări a agenţiei italiene de presă ANSA.

Dumnezeu ar fi atunci în măsură să asigure victoria asupra Satanei prin sacramentul exorcizării, a declarat papa Leon al XIV-lea. AIE a primit recunoaşterea oficială din partea Vaticanului în urmă cu câţiva ani. Asociaţia are membri în aproximativ 30 de ţări şi pregăteşte exorcişti.

Cu excepţia predicilor sale, Leon al XIV-lea a vorbit rar în public după ce a fost ales papă în luna mai. Opiniile şi poziţia sa cu privire la multe chestiuni clericale nu sunt deocamdată cunoscute. Predecesorul său, papa Francisc, a declarat de mai multe ori că este necesar să se lupte împotriva Satanei şi a demonilor.

Exorcizarea este încă practicată în unele comunităţi catolice. Biserica o consideră o rugăciune adresată lui Dumnezeu pentru a le elibera pe victime de puterea răului. Ritualurile sale includ stropirea cu apă sfinţită şi plasarea mâinilor preotului exorcist pe capul persoanei posedate. Oponenţii acestei practici susţin că ajutorul psihologic profesional este mai eficient.