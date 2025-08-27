Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor care conţin TPO, un ingredient interzis în UE din luna septembrie / Acesta se găseste în oje semipermanente şi geluri UV şi poate prezenta riscuri pentru sănătate, în cazul utilizării în mod repetat

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) recomandă să fie evitată cumpărarea produselor care conţin TPO, un ingredient interzis în Uniunea Europeană din luna septembrie. Acesta se găseşte în produsele cosmetice pentru unghii, cum sunt ojele semipermanente şi gelurile UV. TPO poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari, transmite News.ro.

Reprezentanţii ANPC au anunţat, miercuri, că de la 1 septembrie, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice.

Ei au menţionat că România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase), iar ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor. Pentru celelalte situaţii competenţa revine Ministerului Sănătăţii.

”Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.). Căutaţi în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitaţi achiziţionarea produselor care conţin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Ei au adăugat că dacă un consumator identifică un produs care conţine TPO, să nu îl folosească şi să informeze comerciantul despre nereguli. De asemenea, cu bonul fiscal poate fi depusă o reclamaţie la ANPC.

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor mai recomandă consumatorilor să fie precauţi în special la produsele cumpărate din magazine online internaţionale, pieţe neautorizate, distribuitori fără etichete în limba română şi să solicite informaţii suplimentare sau documentaţie tehnică de la vânzător, dacă au dubii.