G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor care conţin TPO,…

Sursa foto: Pexels / Anderson Guerra

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă evitarea cumpărării produselor care conţin TPO, un ingredient interzis în UE din luna septembrie / Acesta se găseste în oje semipermanente şi geluri UV şi poate prezenta riscuri pentru sănătate, în cazul utilizării în mod repetat

Articole27 Aug 0 comentarii

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) recomandă să fie evitată cumpărarea produselor care conţin TPO, un ingredient interzis în Uniunea Europeană din luna septembrie. Acesta se găseşte în produsele cosmetice pentru unghii, cum sunt ojele semipermanente şi gelurile UV. TPO poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii ANPC au anunţat, miercuri, că de la 1 septembrie, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice.

Ei au menţionat că România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase), iar ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor. Pentru celelalte situaţii competenţa revine Ministerului Sănătăţii.

”Vă recomandăm ca la achiziţionarea produselor cosmetice să verificaţi eticheta, în special în cazul celor pentru unghii (oje semipermanente, geluri UV etc.). Căutaţi în lista de ingrediente denumirea: Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide sau prescurtarea TPO. Evitaţi achiziţionarea produselor care conţin TPO. Acest ingredient este interzis în Uniunea Europeană începând cu luna septembrie, întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari”, au transmis reprezentanţii ANPC.

Ei au adăugat că dacă un consumator identifică un produs care conţine TPO, să nu îl folosească şi să informeze comerciantul despre nereguli. De asemenea, cu bonul fiscal poate fi depusă o reclamaţie la ANPC.

Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor mai recomandă consumatorilor să fie precauţi în special la produsele cumpărate din magazine online internaţionale, pieţe neautorizate, distribuitori fără etichete în limba română şi să solicite informaţii suplimentare sau documentaţie tehnică de la vânzător, dacă au dubii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, recomandări la achiziţionarea produselor pentru noul an şcolar / Părinţii şi elevii, sfătuiţi să cumpere produse doar din magazine care dau factură sau bon

Articole26 Aug • 46 vizualizări
0 comentarii

Amenzi de peste 5,3 milioane de lei, date de ANPC după controale la o mie de operatori economici din toată ţara, în ultimele cinci zile/ Echipele de control au găsit jucării periculoase, produse expirate şi condiţii improprii în camerele turiştilor

Articole1 Aug 2025 • 823 vizualizări
0 comentarii

ANPC a amendat cu 2,6 milioane lei comercianţii de lapte şi produse lactate, din toată ţara / Echipele de control au găsit lapte expirat, produse lactate cu urme de alterare, ambalaje deteriorate

Articole31 Iul 2025 • 1.342 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.