Zi de doliu local la Blaj, în memoria cardinalului greco-catolic Lucian Mureșan. Drapelul național și însemnele orașului vor fi coborâte în bernă și se vor ține momente de reculegere

Consiliul Local Blaj a declarat ziua de luni, 29 septembrie 2025, ca zi de doliu local pe raza municipiului, în memoria Cardinalului Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș. Este ziua în care acesta va fi înmormântat.

Potrivit hotărârii adoptate vineri, în ședință extraordinară, la inițiativa primarului Gheorghe Valentin Rotar, luni, 29 septembrie, drapelul național și însemnele municipiului Blaj vor fi arborate în bernă la sediile instituțiilor și autorităților publice locale.

Totodată, a fost emisă o recomandare adresată instituțiilor de învățământ, lăcașelor de cult și instituțiilor de cultură să organizeze momente de reculegere și activități comemorative.

În aceeași zi, vor fi interzise activitățile sportive și cultural-artistice pe raza municipiului, iar cetățenilor și operatorilor economici li se recomandă să adopte o conduită sobră.

Decizia vine în semn de respect față de personalitatea marcantă a lui Lucian Mureșan, ridicat la demnitatea de cardinal de Papa Benedict al XVI-lea în 2012 și membru de onoare al Academiei Române.

Cardinalul a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Blaj în 2003 și distincția „Omul Anului – Pro Urbe” în 2012, pentru contribuția sa la dezvoltarea spirituală, culturală și istorică a Blajului.