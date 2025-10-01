Cel mai tânăr episcop greco-catolic, Cristian Crișan, a preluat administrarea Bisericii Române Unite cu Roma, după decesul cardinalului Lucian Mureșan / Cum și când va fi ales noul arhiepiscop major

Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice Române este episcopul auxiliar Cristian Crișan. El ocupă temporar această poziție, după decesul cardinalului Lucian Mureșan, până la alegerea noului arhiepiscop major. De altfel, lui i-a fost adresat mesajul oficial de condoleanțe al Papei Leon al XIV-lea, ceea ce înseamnă că Vaticanul l-a recunoscut în această poziție.

”În urma vacantării scaunului Arhiepiscopal Major la data de 25 septembrie 2025, prin trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în conformitate cu prevederile can. 127 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, Preasfințitul Părinte Cristian Dumitru Crișan, având calitatea de Episcop al Curiei Arhiepiscopiei Majore, este Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, până la alegerea noului Arhiepiscop Major”, au precizat miercuri, reprezentanții Bisericii Române Unite cu Roma.

Cristian Crișan a fost la un moment dat cel mai tânăr episcop catolic din lume și este și în prezent cel mai tânăr episcop al BRU. Avea la momentul consacrării 39 de ani (acum 5 ani, slujba de consacrare s-a ținut fără enoriași, din cauza pandemiei de coronavirus) și o bogată experiență în lumea catolică, la nivel internațional, dar și studii la Roma și Paris.

În perioada următoare, sinodul va trebui să aleagă un nou arhiepiscop major al Bisericii Greco-Catolice.

Papa are dreptul de a refuza persoana aleasă, însă acest lucru nu s-a întâmplat de foarte multă vreme, reprezentând o excepție rară în istoria recentă.

Orice membru al Sinodului ar putea fi ales, dar în realitate doar doi, trei episcopi mai experimentați și cu vizibilitate la Vatican sunt în cărți pentru conducerea BRU, conform unor surse G4Media.

Întrunirea Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale trebuie să fie făcută în decurs de o lună de când Scaunul Patriarhal a devenit vacant, potrivit cutumelor.

În cazuri excepționale, se poate prevedea un termen mai lung, însă nu mai mult de două luni, potrivit dreptului canonic.

”Este ales acela care a întrunit două treimi din voturi, exceptând cazul în care dreptul particular stabileşte ca, după un număr corespunzător de scrutine – cel puţin trei – să fie suficientă majoritatea absolută şi conform normei can. 183, §§ 3 şi 4 alegerea să fie încheiată.

Dacă alegerea nu a fost încheiată în decurs de cincisprezece zile de la deschiderea Sinodului Episcopilor Bisericii patriarhale, chestiunea va fi înaintată Pontifului Roman”, se mai precizează în Codul Canoalelor Bisericilor Răsăritene.

Ultima etapă în alegerea noului cap al Bisericii Române Unite cu Roma este primirea comuniunii ecleziastice de la Pontiful Roman, adică o binecuvântare.