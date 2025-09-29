Cardinalul Lucian Mureşan este înmormântat luni, la Blaj / La funeralii participă și preşedintele Nicuşor Dan

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş, va fi înmormântat luni, la Blaj. El a murit joi, la vârsta de 94 de ani. La ceremonia de înmormântare, programată pentru ora 12:45, va participa şi preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Agerpres.

Șeful statului a transmis un mesaj, joi, la moartea cardinalului Lucian Mureşan.

„În Blajul îndoliat, în aceste momente deosebit de triste pentru întreaga Biserică Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, doresc să transmit condoleanţe tuturor credincioşilor aflaţi sub păstorirea Preafericirii Sale”, a afirmat preşedintele.

El a adăugat că amintirea Cardinalului Lucian „rămâne strâns legată de istoria tumultoasă a Bisericii pe care a păstorit-o ani îndelungaţi, cu înţelepciune, echilibru şi cu o deschidere generoasă faţă de dialogul dintre confesiuni şi religii, dintre Biserică şi societate”.

„Fidel faţă de învăţătura şi tradiţiile Bisericii creştine, dar totodată atent la provocările timpului contemporan, animat de o imensă compasiune faţă de semenii pe care i-a călăuzit pe drumul credinţei şi cărora le-a rămas aproape în suferinţe şi în strădania de-a aprofunda misterul vieţii creştine, Cardinalul Lucian Mureşan a întregit pleiada celor care au slujit credinţa şi conştiinţa neamului românesc. Prin curajul său în vremuri de prigoană şi prin implicarea sa în reconstruirea instituţională şi spirituală a Bisericii, a devenit o figură emblematică pentru renaşterea Bisericii Greco-Catolice din România”, a punctat şeful statului.

Sâmbătă, premierul Ilie Bolojan s-a recules, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime’”din Blaj, la catafalcul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsufleţit al cardinalului Lucian Mureşan.

„Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea şi pentru viaţa cardinalului Mureşan, Dumnezeu să-l odihnească, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru ţara noastră şi din respect pentru comunitatea greco-catolică din România”, a declarat presei, la ieşirea din Catedrală, Ilie Bolojan.

Consiliul Local Blaj a adoptat, vineri, în şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care a declarat ziua de luni, 29 septembrie, ca zi de doliu local în municipiul Blaj, în semn de respect şi omagiu faţă de cardinalul Lucian Mureşan.

Astfel, luni, în Blaj se vor arbora drapelul naţional şi însemnele municipiului în bernă, la sediile instituţiilor publice şi autorităţilor publice locale.

De asemenea, se recomandă instituţiilor de învăţământ, lăcaşelor de cult şi instituţiilor de cultură de pe raza municipiului Blaj să organizeze momente de reculegere şi activităţi comemorative.

Tot luni sunt interzise desfăşurarea activităţilor sportive sau cultural-artistice în Blaj, iar persoanelor fizice şi persoanelor juridice li se recomandă să adopte o conduită sobră.