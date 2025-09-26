Deputata AUR Cristina Butura cere demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași după ce șase copii au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale

Deputata AUR Cristina Butura a cerut vineri demiterea conducerii Spitalului „Sfânta Maria” din Iași a responsabililor din DSP” după ce șase copii au murit în urma unei posibile infecții nosocomiale.

”La Iași, șase bebeluși au murit după ce au contactat în spital infecții nosocomiale. Conducerea spitalului și Direcția de Sănătate Publică au întârziat raportarea și nu au izolat pacienții la timp. Ministrul Sănătății a confirmat astăzi ceea ce părinții au aflat prea târziu: spitalul nu a luat măsurile necesare la timp. Nu au izolat la ATI, nu au raportat către DSP, nu au respectat protocoalele. Practic, au ascuns un focar timp de aproape două săptămâni. Aceasta nu este doar lipsă de profesionalism, este complicitate la moartea a șase bebeluși”, a spus deputata AUR.

”Fiecare zi de mușamalizare a însemnat un copil în plus expus. Șase copii au murit, pentru că un spital și o direcție de sănătate publică au ales să tacă. Într-un stat sănătos, astfel de oameni nu ar mai fi la conducere nici măcar o oră. În România, încă mai găsesc scuze”, a mai spus Cristina Butura.

DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală.

O echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost verificate documentele medicale şi au fost recoltate probe biologice.

”Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Potrivit publicaţiei 7Iaşi, cinci copii internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului de copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, care aveau diverse boli grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens.

Totodată, jurnaliştii susţin că şi alţi pacienţi minori s-ar fi infectat cu aceeaşi bacterie, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

Conducerea spitalului ieşean a evitat să facă vreo declaraţie privind această situaţie.

Copiii decedaţi aveau vârste de până la opt ani şi sufereau, potrivit 7Iasi, de diverse boli grave.

Spitalul de Copii din Iaşi a fost renovat în întregime, iar lucrările au fost finalizate în anul 2023.

Lucrările care au durat patru ani au fost realizate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, valoarea totală a proiectului ridicându-se la 138,8 milioane de lei.