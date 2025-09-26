Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, transmite Agerpres. Într-un interviu acordat vineri pentru AGERPRES, el afirmă că „o putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina”. Şeful executivului de la Chişinău vorbeşte, de asemenea, despre pregătirile pe care autorităţile moldovene le fac pentru a preîntâmpina eventuale acţiuni de destabilizare a ţării după scrutin:
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Sunt sigur că de alegerile din 28 septembrie depinde dacă Republica Moldova merge în continuare pe calea cea dreaptă, pe care suntem acum, astfel încât în 2028 să fim parte din marea familie europeană. Alternativa este ca Kremlinul, împreună cu grupările criminale şi infracţionale, să stopeze reformele, să stopeze calea europeană a Republicii Moldova şi să utilizeze Republica Moldova în conflictul regional al Federaţiei Ruse.
- Cel mai important este acum să ne concentrăm energia şi activităţile ca să protejăm votul cetăţenilor Republicii Moldova şi să ne asigurăm că votul din 28 septembrie este cel pe care şi-l doreşte fiecare cetăţean de Republica Moldova.
- O putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina, în acest context regional, pentru că suntem foarte aproape aici de regiunea Odesa, iar acest lucru nu va putea fi reparat prea curând.
- Pe parcursul ultimilor ani, Republica Moldova a fost atacată cu tot spectrul de instrumente ale războiului hibrid, inclusiv prin tentative de destabilizare. Am pregătit instituţiile şi am încredere ele că vor face faţă tuturor scenariilor de escaladare cu acţiuni kinetice şi de alt gen.
- Interesul Federaţiei Ruse este să aibă o administraţie pro-rusă la Chişinău, ca să poată să utilizeze Republica Moldova împotriva Ucrainei, dar şi împotriva Uniunii Europene.
- Cred că toată Europa este cumva afectată de un eventual eşec la Chişinău (al forţelor pro-europene – n.r.) şi un eventual câştig al partidelor pro-ruse.
- Vreau să invit toţi cetăţenii din Republica Moldova care trăiesc astăzi în România – şi sunt sigur că sunt foarte mulţi la Galaţi, la Bucureşti, la Cluj, la Timişoara, la Iaşi, în mod special în centrele universitare – să vină la vot în 28 septembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Dorin Recean: Rusia recrutează forțele de securitate din regiunea transnistreană pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova
VIDEO Întâlnire între premierii României și Moldovei: „Când la fotbal câștigă Moldova sau România, trăim aceeași emoție de mândrie și de bucurie” / ”O treime din exporturile noastre sunt cumpărate de România”
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.