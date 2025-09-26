Dorin Recean avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică, transmite Agerpres. Într-un interviu acordat vineri pentru AGERPRES, el afirmă că „o putere pro-rusă va face în aşa fel încât Republica Moldova să fie utilizată în calitate de teritoriu din care să fie atacată în primul rând Ucraina”. Şeful executivului de la Chişinău vorbeşte, de asemenea, despre pregătirile pe care autorităţile moldovene le fac pentru a preîntâmpina eventuale acţiuni de destabilizare a ţării după scrutin:

