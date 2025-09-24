Dorin Recean: Rusia recrutează forțele de securitate din regiunea transnistreană pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova

Rusia și-a intensificat tentativele de a interveni în alegerile din Republica Moldova, a declarat premierul Dorin Recean la o conferință de presă de miercuri.

Potrivit acestuia, Moscova folosește diferite metode, inclusiv recrutarea reprezentanților așa-numitului MGB din regiunea transnistreană.

„Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova. Metodele lor devin tot mai radicale”, a menționat Recean.

Premierul a declarat că una dintre tacticile Rusiei este atragerea membrilor grupărilor criminale pentru organizarea dezordinilor în masă.

„În plus, Rusia încearcă să recruteze resursele așa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendieri, destabilizare. Aici, la noi, pe malul drept”, a spus Recean.