G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dorin Recean: Rusia recrutează forțele de securitate din regiunea transnistreană pentru a…

alegeri Republica Moldova
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dorin Recean: Rusia recrutează forțele de securitate din regiunea transnistreană pentru a interveni în alegerile din Republica Moldova

Articole24 Sep 0 comentarii

Rusia și-a intensificat tentativele de a interveni în alegerile din Republica Moldova, a declarat premierul Dorin Recean la o conferință de presă de miercuri.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, Moscova folosește diferite metode, inclusiv recrutarea reprezentanților așa-numitului MGB din regiunea transnistreană.

„Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova. Metodele lor devin tot mai radicale”, a menționat Recean.

Premierul a declarat că una dintre tacticile Rusiei este atragerea membrilor grupărilor criminale pentru organizarea dezordinilor în masă.

„În plus, Rusia încearcă să recruteze resursele așa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendieri, destabilizare. Aici, la noi, pe malul drept”, a spus Recean.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Victoria Stoiciu, senatoare PSD: Extremiștii din România atacă forțele pro-europene din Republica Moldova și servesc agenda Kremlinului

Articole24 Sep • 120 vizualizări
0 comentarii

Reacția Kremlinului după ce Trump a catalogat țara drept un ”tigru de hârtie”: ”Rusia e stabilă” / Peskov: Apropierea lui Trump de Moscova dă rezultate aproape zero

Articole24 Sep • 909 vizualizări
1 comentariu

Europarlamentarul Eugen Tomac: Rusia duce una dintre cele mai dure și sofisticate bătălii împotriva Republicii Moldova / Ambiția Rusiei este evidentă: vrea o Republică Moldova pe care să o controleze în planurile sale politice și militare de refacere a URSS

Articole24 Sep • 90 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.