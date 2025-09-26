Urşii polari au ocupat o staţie de cercetare abandonată din zona Arcticii

Urşii polari au ocupat o fostă staţie de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii şi aflată pe o mică insulă situată în largul coastelor nord-estice ale Rusiei, informează vineri agenţia de presă Reuters.

Vadim Makhorov, un blogger de călătorii, a folosit o dronă pentru a filma urşii care se plimbau în interiorul şi în afara clădirilor împrăştiate ale staţiei, sub soarele arctic de la sfârşitul verii, în această lună, pe insula Koliuchin, din Marea Ciukotsk, transmite Agerpres.

Un urs polar a lovit drona când aceasta s-a apropiat de el. Alţii şi-au scos capetele din clădiri în timp ce erau filmaţi.

„Cred că ei văd aceste case ca pe un adăpost împotriva vântului, ploii şi altor lucruri. În general, se descurcă bine acolo”, a declarat Vadim Makhorov pentru Reuters.

Oamenii de ştiinţă au părăsit staţia de cercetare, care se află într-un sat abandonat, la scurt timp după dezmembrarea Uniunii Sovietice, în urmă cu peste trei decenii.