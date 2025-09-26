G4Media.ro
Doi adolescenți, arestați în Olanda pentru spionaj într-un caz legat de Rusia

rusia, moscova, steag, drapel, spionaj, operatiune, externe, spion
Sursa foto: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV

Poliția olandeză a arestat doi adolescenți suspectați de spionaj în numele unei puteri străine, au anunțat vineri autoritățile, într-un caz legat, potrivit presei locale, de hackeri pro-ruși, transmite Le Figaro.

Un judecător a dispus menținerea în detenție a celor doi adolescenți în vârstă de 17 ani, unul în arest preventiv, celălalt în arest la domiciliu, a declarat pentru AFP Brechtje van de Moosdijk, purtătorul de cuvânt al parchetului.

Ziarul De Telegraaf a publicat un interviu cu tatăl unuia dintre adolescenți, care a afirmat că autoritățile îl acuzau pe fiul său că a trecut pe lângă clădiri importante din Haga cu un „sniffer Wi-Fi”, un dispozitiv sau software capabil să intercepteze date. Tatăl a declarat pentru ziar că opt bărbați cagulați au pătruns luni în casă, având un mandat de arestare pe numele tânărului.

„Fiul meu nu este deloc implicat în politică”

El a adăugat că fiul său, pasionat de jocuri video, era suspectat că ar fi în contact cu hackeri pro-ruși prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram. Potrivit tatălui, băiatul ar fi transportat „snifferul Wi-Fi” în fața ambasadei Canadei, precum și a Europol și Eurojust, agențiile polițienești și juridice ale Uniunii Europene cu sediul la Haga.

„Fiul meu nu este deloc implicat în politică. Nu-mi pot imagina că așa ceva s-ar putea întâmpla. Știu că este interesat de pirateria informatică. Dar nu aveam nicio idee despre ce făcea”, a declarat tatăl, citat de De Telegraaf.

„Supravegheați-vă cu atenție copiii, întrebați-i ce fac și avertizați-i asupra pericolelor”, a adăugat el. Procuratura olandeză suspectează „interferența unui stat”, dar a refuzat să dea mai multe detalii din cauza vârstei suspecților și a caracterului sensibil al cazului, a declarat pentru AFP Van de Moosdijk. Ea a precizat că o nouă audiere cu ușile închise va avea loc în două săptămâni.

