IMM-urile reprezintă 99% din totalul companiilor active și angajează două treimi din forța de muncă, afirmă consilierul prezidențial Radu Burnete

Sutele de mii de IMM-uri din România reprezintă 99% din totalul companiilor active, angajează două treimi din forţa de muncă a României şi generează peste jumătate din valoarea brută din economie, a declarat Radu Burnete, Consilier Prezidenţial.

„Sutele de mii de IMM-uri din România sunt 99% din companiile active din Romania, care angajează două treimi din forţa de muncă a ţării noastre şi generează peste jumătate din valoarea brută din economie, aşa că, atunci când vorbim despre IMM-uri, nu vorbim despre un sector, cum aud adesea, vorbim însăşi despre economia României. Asta sunt IMM-urile şi asta reprezentaţi dvs. (…) În ciuda acestor îndemnuri pe care ni le spunem trebuie să fim şi realişti, iar realismul acesta porneşte de la nişte cifre de-ale dumneavoastră. M-am uitat într-un sondaj pe care îl faceţi în fiecare an în care întrebaţi cât de multă încredere au antreprenorii în economia României – şi sper să nu greşesc dar, în 2023, 61% dintre antreprenori aveau încredere că economia va evolua bine, în 2024 50%, iar în 2025 doar 34%. Acestea sunt nişte cifre care mă îngrijorează pe mine şi îl îngrijorează şi pe domnul preşedinte (Nicuşor Dan, n.r.). Întrebarea este: Ce se întâmplă, au devenit antreprenorii mai pesimişti sau e altceva la mijloc?”, a spus Radu Burnete, la „Topul Naţional al Firmelor Private din România”, organizat de IMM România.

El a făcut referire la lipsa de predictibilitate fiscală, la birocraţie şi a subliniat că aproape jumătate din IMM-urile din România se autofinanţează.

„Răspunsul administraţiei prezidenţiale şi al domnului preşedinte este că e altceva la mijloc – şi îmi permit să punctez trei lucruri pe care dumneavoastră le ştiţi foarte bine. Primul dintre ele este lipsa de predictibilitate fiscală. Dacă la fiecare câteva luni de zile trebuie să-ţi refaci planul de afaceri, să recalculezi costurile, salariile, contractele şi aşa mai departe, ce planuri de viitor poţi să faci ca antreprenor? Pentru o companie cu 10 sau 20 de angajaţi, asta poate însemna şi săptămâni de muncă, uneori muncă pe care o face chiar managerul sau proprietarul companiei. Asta trebuie să se schimbe. Avem încredere că, odată cu bugetul pe 2026, acest Guvern va aduce mai multă predictibilitate, pentru că sunt sigur că va fi un buget mult mai bine construit. A doua provocare pe care o aveţi, birocraţia. Spre deosebire de companiile mari care au departamente întregi care să se ocupe de procedurile birocratice, dumneavoastră nu vă permiteţi acest lux. Zilele trecute, domnul preşedinte spunea că trebuie să fim mai rapizi şi să simplificăm dacă vrem să fiţi competitivi în raport cu antreprenori din Polonia sau din Ungaria. Al treilea lucru pe care l-aş puncta se leagă de finanţare. Aproape jumătate din IMM-urile din România, deci aproape jumătate dintre cei din această sală, se autofinanţează. Sigur că în această autofinanţare putem să vedem şi o doză de eroism antreprenorial, nu? Că facem tot posibilul să ne autofinanţăm, eforturi – şi aşa mai departe. Dar, în realitate, ne arată că avem o piaţă de capital subdezvoltată, un sistem bancar care nu finanţează suficient IMM-urile, din mai multe motive. De ce vă spun aceste trei lucruri? Nu pentru că dumneavoastră nu le-aţi şti, ci pentru că ele sunt în atenţia preşedintelui Nicuşor Dan şi cu siguranţă sunt şi în atenţia Guvernului şi îmi doresc ca, dacă peste un an de zile, domnul preşedinte sau eu vom fi din nou aici, să vă spun că am progresat şi că acea cifră de 34% a început să crească din nou şi se îndreaptă spre 66%.”, a explicat Radu Burnete.

Totodată, el a subliniat că este nevoie de un dialog real în acest sens şi a semnalat că şi administraţia publică are nevoie de nişte schimbări importante.

„Vă fac şi o mărturisire acum din măruntaiele statului. Ce văd aici e o administraţie care e ea însăşi obosită şi supusă la presiuni imense, din motive pe care nu o să le elaborez în seara asta. De multe ori, oamenii care stau în faţa dumneavoastră şi pe care i-aţi vrea să vă asculte sunt alergaţi, au avut zeci de întâlniri şi au citit zeci de documente. Ca acest dialog să se întâmple, trebuie să profesionalizăm şi patronatele, dar şi administraţia publică are nevoie de nişte schimbări foarte importante ca cei din faţa dumneavoastră să chiar poată sta de vorbă. Mesajul domnului preşedinte este că îşi doreşte ca la finalul acestui mandat să poată spune că administraţia din România s-a schimbat.”, a transmis Radu Burnete.