G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Xi Jinping îndemn pentru statele asiatice: Cu cât vremurile sunt mai turbulente,…

Sursa foto: Photo 88527184 © Eleftherios Damianidis | Dreamstime.com

Xi Jinping îndemn pentru statele asiatice: Cu cât vremurile sunt mai turbulente, cu atât trebuie să lucrăm mai strâns împreună

Articole1 Noi 0 comentarii

La o zi după ce a convenit cu Statele Unite o reducere a tarifelor comerciale, preşedintele Chinei, Xi Jinping, a făcut apel vineri la ţările din regiunea Asia-Pacific să susţină libertatea comerţului şi să asigure stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, în contextul tensiunilor economice globale, transmite CNBC, conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Cu cât vremurile sunt mai turbulente, cu atât trebuie să lucrăm mai strâns împreună”, a declarat Xi, potrivit presei de stat chineze, într-un discurs susţinut la deschiderea summitului Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), care se desfăşoară până sâmbătă în Coreea de Sud.

Liderul chinez s-a întâlnit joi cu preşedintele american Donald Trump, pentru prima dată din 2019. În urma discuţiilor, cele două state au convenit un acord de un an care include concesii tarifare şi relaxarea unor controale la export, semnalând o dezgheţare parţială a relaţiilor comerciale.

Washingtonul a redus cu 10 puncte procentuale tarifele impuse produselor chinezeşti, iar Beijingul a fost de acord să reia exporturile de pământuri rare esenţiale pentru industria globală.

În discursul său de la APEC, Xi a subliniat că lumea traversează ”schimbări nemaiîntâlnite într-un secol” şi a prezentat cinci direcţii-cheie pentru cooperare regională:
– apărarea sistemului comercial multilateral;
– crearea unui mediu economic deschis;
– menţinerea stabilităţii lanţurilor de aprovizionare;
– promovarea comerţului verde şi digital;
– stimularea dezvoltării incluzive.

Xi a insistat asupra ideii că naţiunile ar trebui ”să extindă” şi nu ”să rupă” lanţurile de aprovizionare, un mesaj care contrastează cu politica americană de repatriere a producţiei industriale. Cu toate acestea, liderul chinez a afirmat că ”dezvoltarea şi revitalizarea Chinei merg mână în mână cu viziunea preşedintelui Trump de a face America măreaţă din nou”.

În ultimele două decenii, China a devenit cel mai mare centru de producţie din lume, generând aproape 27% din producţia industrială globală. Pe fondul creşterii costurilor şi al tensiunilor comerciale, tot mai multe fabrici chineze şi-au extins operaţiunile în alte ţări din Asia, în special în statele membre ASEAN, care au depăşit Uniunea Europeană ca principal partener comercial al Chinei.

Xi a reiterat angajamentul Beijingului de a continua deschiderea pieţei interne pentru investiţii străine şi de a crea noi oportunităţi pentru economiile din regiunea Asia-Pacific.

Potrivit unui raport al Rhodium Group, Asia a fost principala destinaţie pentru investiţiile externe ale Chinei în trimestrul al treilea, cu un total de 15,4 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel de după pandemie, în proiecte care includ centre de date şi materiale pentru baterii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

China şi SUA vor suspenda timp de un an taxele portuare reciproce după summitul Xi-Trump

Articole30 Oct • 266 vizualizări
0 comentarii

Președintele chinez Xi Jinping se întâlneşte joi cu Donald Trump, în Coreea de Sud

Articole29 Oct • 212 vizualizări
0 comentarii

Trump consideră „nepotrivit” anunţul lui Putin cu privire la testul rachetei Burevestnik

Articole27 Oct • 322 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.