Cupa României: Adversarele pe care le vor avea FCSB, CFR, Rapid și Dinamo în faza grupelor
Vineri a avut loc, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți a grupelor din Cupa României la fotbal, ediția 2025-2026. Rapid și CFR Cluj vor face parte din aceeași grupă (A), FCSB și Universitatea Craiova din grupa B, iar Dinamo și CS Dinamo din grupa D.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Grupa A: CSC Dumbrăvița, CSM Slatina, Metaloglobus, FC Argeș, CFR Cluj, Rapid
- Grupa B: Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Universitatea Craiova, FCSB
- Grupa C: Sporting Liești, Metalul Buzău, Sepsi, Csikszereda, U Cluj, Oțelul Galați
- Grupa D: Concordia Chiajna, CS Dinamo București, Farul, Botoșani, Dinamo, Hermannstadt.
„Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase”, se arată pe site-ul FRF.
Primele două clasate din fiecare grupă vor obține calificarea în sferturile competiției.
Cupa României, 2025-2026, date de desfășurare
Faza grupelor / Între 29 octombrie – 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.