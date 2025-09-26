Cupa României: Adversarele pe care le vor avea FCSB, CFR, Rapid și Dinamo în faza grupelor

Vineri a avut loc, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți a grupelor din Cupa României la fotbal, ediția 2025-2026. Rapid și CFR Cluj vor face parte din aceeași grupă (A), FCSB și Universitatea Craiova din grupa B, iar Dinamo și CS Dinamo din grupa D.

Grupa A: CSC Dumbrăvița, CSM Slatina, Metaloglobus, FC Argeș, CFR Cluj, Rapid

CSC Dumbrăvița, CSM Slatina, Metaloglobus, FC Argeș, CFR Cluj, Rapid Grupa B: Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Universitatea Craiova, FCSB

Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Universitatea Craiova, FCSB Grupa C: Sporting Liești, Metalul Buzău, Sepsi, Csikszereda, U Cluj, Oțelul Galați

Sporting Liești, Metalul Buzău, Sepsi, Csikszereda, U Cluj, Oțelul Galați Grupa D: Concordia Chiajna, CS Dinamo București, Farul, Botoșani, Dinamo, Hermannstadt.

„Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase”, se arată pe site-ul FRF.

Primele două clasate din fiecare grupă vor obține calificarea în sferturile competiției.

Cupa României, 2025-2026, date de desfășurare

Faza grupelor / Între 29 octombrie – 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026.