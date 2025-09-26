G4Media.ro
Cupa României: Adversarele pe care le vor avea FCSB, CFR, Rapid și…

fotbal trofeu cupa romaniei
Cupa României / Sursa foto: frf.ro

Cupa României: Adversarele pe care le vor avea FCSB, CFR, Rapid și Dinamo în faza grupelor

Sportz26 Sep • 97 vizualizări 0 comentarii

Vineri a avut loc, la Casa Fotbalului, tragerea la sorți a grupelor din Cupa României la fotbal, ediția 2025-2026. Rapid și CFR Cluj vor face parte din aceeași grupă (A), FCSB și Universitatea Craiova din grupa B, iar Dinamo și CS Dinamo din grupa D.

  • Grupa A: CSC Dumbrăvița, CSM Slatina, Metaloglobus, FC Argeș, CFR Cluj, Rapid
  • Grupa B: Gloria Bistrița, Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești, UTA Arad, Universitatea Craiova, FCSB
  • Grupa C: Sporting Liești, Metalul Buzău, Sepsi, Csikszereda, U Cluj, Oțelul Galați
  • Grupa D: Concordia Chiajna, CS Dinamo București, Farul, Botoșani, Dinamo, Hermannstadt.

„Partidele se vor disputa pe terenul formației mai slab clasată în sezonul precedent, exceptând duelul formațiilor din prima urnă valorică, programat pe terenul primei echipe extrase”, se arată pe site-ul FRF.

Primele două clasate din fiecare grupă vor obține calificarea în sferturile competiției.

Cupa României, 2025-2026, date de desfășurare

Faza grupelor / Între 29 octombrie – 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026.

