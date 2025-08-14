G4Media.ro
Noi formate de retail în beauty: de la lichidări de stocuri premium…

Noi formate de retail în beauty: de la lichidări de stocuri premium la experiențe multisenzoriale

Fashion14 Aug

Retailul de beauty trece printr-o reinventare accelerată, impulsionată de schimbările de consum și de ascensiunea platformelor precum Amazon și TikTok Shop, care fragmentează piața. În acest context, noi jucători propun modele alternative de vânzare, adaptate unui public curios, mai degrabă decât fidel, relatează WWD.

Un exemplu este Martie, un e-tailer fondat în 2021, care transformă lichidările de stocuri într-un model aspirational. Platforma oferă produse La Mer, Byredo sau Chloé la jumătate de preț, iar categoria de beauty a devenit rapid principala sursă de venit. Martie se poziționează ca un „Amazon al lichidărilor”, cu clienți în majoritate femei din marile orașe americane, care văd în platformă atât un spațiu de descoperire, cât și o oportunitate de economisire.

Pe Coasta de Vest, 213Deli readuce conceptul de „text-to-buy”. O dată pe săptămână, utilizatorii primesc pe telefon un drop cu produse selectate, pe care le pot achiziționa printr-un simplu răspuns la mesaj. Platforma vizează în special femei de peste 35 de ani, cu putere de cumpărare, dar fără timp pentru „scrolling” pe social media.

În paralel, K-beauty World, inițiativă a lui Sarah Chung Park, aduce la Ulta Beauty opt branduri coreene într-un format colectiv, pentru a spune o poveste culturală și educațională despre frumusețea coreeană. Prin pop-up-uri itinerante și kituri tematice, proiectul mizează pe experiențe multisenzoriale și pe dorința consumatorilor de a explora.

Nu în ultimul rând, la New York, Tm:rw – un concept store de 2.000 mp în Times Square – propune un „teren de joacă” tehnologic și multisenzorial. Magazinul include atât device-uri de beauty high-tech (Foreo, Becon, Gillette heated razors), cât și zone interactive cu holograme, e-sports și chiar un karaoke lounge, reimaginând experiența clasică de retail.

Aceste inițiative arată că viitorul retailului de beauty nu mai înseamnă doar rafturi pline și reduceri, ci curajul de a experimenta formate noi, care îmbină descoperirea, tehnologia și povestea de brand.

