Balenciaga reînvie arta parfumeriei: colecție exclusivă și boutique dedicat la Paris

Balenciaga face un pas major înapoi în universul parfumurilor prin lansarea unei colecții exclusive de înaltă parfumerie și deschiderea unei boutique dedicate la Paris. Este primul proiect olfactiv al casei de când Kering a readus în portofoliul propriu businessul de parfumuri Balenciaga, în 2023, relatează WWD.

Potrivit CEO-ului Gianfranco Gianangeli, revenirea marchează atât un omagiu adus trecutului, cât și o viziune asupra viitorului: relansarea celebrului parfum Le Dix (din 1947) și crearea unei colecții inovatoare de zece parfumuri, care unesc tradiția cu tehnologia. Flacoanele evocă sticla originală Le Dix, cu detalii precum capacul globular de sticlă, panglica legată manual și patina antică, iar ambalajele combină estetica de arhivă cu griul industrial specific Balenciaga.

Colecția include parfumuri cu nume jucăușe și conceptuale, Le Dix, No Comment, Getaria, Twenty Four Seven, To Be Confirmed, Muscara, 100%, Extra, Cristóbal și Incense Perfumum, fiecare gândit ca o transpunere a codurilor de design ale casei în limbaj olfactiv. De exemplu, Le Dix combină iris absolut și aldehide de iris cu frunză de violete și tămâie, în timp ce Cristóbal integrează esență de oud Assafi, patchouli și mușchi de stejar.

Noul boutique Balenciaga de la 10 Avenue George V, în inima Parisului, găzduiește atât colecția de parfumuri, cât și serviciile de personalizare (inclusiv gravuri), într-un spațiu care reflectă estetica couture a casei. Designul interior juxtapune materiale brute – beton, metal, tencuială – cu texturi luxoase precum catifea și piele, întărind dualitatea dintre tradiție și modernitate.

Colecția este disponibilă în magazine selecte Balenciaga din Europa și America de Nord, dar și online, urmând ca distribuția să se extindă treptat. Prețurile variază între 55 de euro pentru spray-ul de călătorie (15 ml) și 260 de europentru un flacon de 100 ml, cu opțiuni de seturi miniaturale sau cutii de descoperire. Toate parfumurile sunt reîncărcabile, cu ambalaje reciclabile și alcool provenit din grâu organic, subliniind componenta de sustenabilitate.

Pentru Gianangeli și echipa Balenciaga, extinderea în parfumerie reprezintă atât o continuare firească a moștenirii lui Cristóbal Balenciaga, care în 1947 lansa primul parfum al casei, Le Dix, cât și o strategie de diversificare menită să deschidă noi piețe și să atragă clienți globali. „Potencialul este nelimitat”, afirmă directorul.

Astfel, la peste 75 de ani de la debutul olfactiv, Balenciaga își reafirmă statutul de casă de modă și parfum, îmbinând meșteșugul, storytelling-ul și inovația într-o colecție ce vrea să devină un reper al luxului contemporan.