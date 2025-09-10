G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Balenciaga reînvie arta parfumeriei: colecție exclusivă și boutique dedicat la Paris

balenciaga
Sursa foto: ruelleruelle / Alamy / Profimedia

Balenciaga reînvie arta parfumeriei: colecție exclusivă și boutique dedicat la Paris

Fashion10 Sep 0 comentarii

Balenciaga face un pas major înapoi în universul parfumurilor prin lansarea unei colecții exclusive de înaltă parfumerie și deschiderea unei boutique dedicate la Paris. Este primul proiect olfactiv al casei de când Kering a readus în portofoliul propriu businessul de parfumuri Balenciaga, în 2023, relatează WWD.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit CEO-ului Gianfranco Gianangeli, revenirea marchează atât un omagiu adus trecutului, cât și o viziune asupra viitorului: relansarea celebrului parfum Le Dix (din 1947) și crearea unei colecții inovatoare de zece parfumuri, care unesc tradiția cu tehnologia. Flacoanele evocă sticla originală Le Dix, cu detalii precum capacul globular de sticlă, panglica legată manual și patina antică, iar ambalajele combină estetica de arhivă cu griul industrial specific Balenciaga.

Colecția include parfumuri cu nume jucăușe și conceptuale, Le Dix, No Comment, Getaria, Twenty Four Seven, To Be Confirmed, Muscara, 100%, Extra, Cristóbal și Incense Perfumum, fiecare gândit ca o transpunere a codurilor de design ale casei în limbaj olfactiv. De exemplu, Le Dix combină iris absolut și aldehide de iris cu frunză de violete și tămâie, în timp ce Cristóbal integrează esență de oud Assafi, patchouli și mușchi de stejar.

Noul boutique Balenciaga de la 10 Avenue George V, în inima Parisului, găzduiește atât colecția de parfumuri, cât și serviciile de personalizare (inclusiv gravuri), într-un spațiu care reflectă estetica couture a casei. Designul interior juxtapune materiale brute – beton, metal, tencuială – cu texturi luxoase precum catifea și piele, întărind dualitatea dintre tradiție și modernitate.

Colecția este disponibilă în magazine selecte Balenciaga din Europa și America de Nord, dar și online, urmând ca distribuția să se extindă treptat. Prețurile variază între 55 de euro pentru spray-ul de călătorie (15 ml) și 260 de europentru un flacon de 100 ml, cu opțiuni de seturi miniaturale sau cutii de descoperire. Toate parfumurile sunt reîncărcabile, cu ambalaje reciclabile și alcool provenit din grâu organic, subliniind componenta de sustenabilitate.

Pentru Gianangeli și echipa Balenciaga, extinderea în parfumerie reprezintă atât o continuare firească a moștenirii lui Cristóbal Balenciaga, care în 1947 lansa primul parfum al casei, Le Dix, cât și o strategie de diversificare menită să deschidă noi piețe și să atragă clienți globali. „Potencialul este nelimitat”, afirmă directorul.

Astfel, la peste 75 de ani de la debutul olfactiv, Balenciaga își reafirmă statutul de casă de modă și parfum, îmbinând meșteșugul, storytelling-ul și inovația într-o colecție ce vrea să devină un reper al luxului contemporan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Parlamentul European votează marți o lege împotriva risipei textile și a modei fast fashion

Fashion9 Sep • 527 vizualizări
0 comentarii

Ermenegildo Zegna: profit în creștere cu 53% în primul semestru din 2025, dar provocări pentru Thom Browne și Tom Ford

Fashion8 Sep • 213 vizualizări
0 comentarii

Giorgio Armani va fi înmormântat luni, 8 septembrie, în intimitatea familiei, la Rivalta

Fashion8 Sep • 420 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.